Malvinder Mali, assistant de Sidhu au cœur de la controverse, a fait face à une affaire de terrorisme en 1993

Malvinder Mali fait la une des journaux pour énerver le ministre en chef, le capitaine Amarinder Singh, avec ses publications sur les réseaux sociaux et ses remarques sur le Cachemire et les talibans. (Express Photo)

Malvinder Singh Mali, ancien enseignant du gouvernement et analyste politique, qui est maintenant conseiller du chef du Congrès du Pendjab, Navjot Singh Sidhu, fait la une des journaux pour agacer le ministre en chef, le capitaine Amarinder Singh, avec ses publications sur les réseaux sociaux et ses remarques sur le Cachemire et les talibans.

Le Mali, dans une récente interview télévisée, avait déclaré que “le Cachemire était un pays séparé, appartenait aux Cachemiriens, et l’Inde et le Pakistan l’occupaient illégalement”.

Dans une autre interview, il avait déclaré qu’Amarinder serait heureux de voir le chef du SAD Sukhbir Singh Badal comme prochain ministre en chef au lieu de Sidhu.

Le ministre en chef a dénoncé dimanche le Mali et le Dr Pyare Lal Garg, un autre conseiller de Sidhu, leur demandant de se limiter à faire leur travail. Singh a également demandé à Sidhu de « restreindre » ses conseillers, qui, selon lui, devraient s’en tenir à donner des conseils au président du PPCC et ne pas parler de questions « dont ils avaient clairement peu ou pas de connaissance et n’avaient aucune compréhension des implications de leurs commentaires. ”.

Qui est Malvinder Singh Mali ?

La photo de profil du Mali sur les réseaux sociaux est la couverture de Jantar Paigam, un magazine pendjabi qu’il a déjà édité, qui a un croquis d’Indira Gandhi avec un crâne, et l’appelle un « Jaabar » (tourmenteur). Bien qu’ayant été nommé conseiller de Sidhu, le Mali n’a pas retiré cette photo.

Le parcours politique du Mali a commencé en tant que leader étudiant à l’université et il est devenu plus tard le secrétaire général d’État de l’Union des étudiants du Pendjab dans les années 1980. En 1993, il a été arrêté par la police du Pendjab en vertu de la loi sur la sécurité nationale (NSA) et de la loi sur la prévention des activités terroristes et perturbatrices (TADA) désormais abrogée pour ses écrits « incendiaires ».

Le Mali a également été chargé des relations publiques avec Amarinder lorsqu’il était ministre en chef de l’État de 2002 à 2007, puis avec l’ancien CM Parkash Singh Badal.

Selon un rapport de The Indian Express, l’association du Mali avec Sidhu a commencé en février de cette année lors du mariage de l’assistant de Sidhu et du fils du député Pargat Singh à Chandigarh.

« Après avoir démissionné du Cabinet, Sidhu a eu amplement de temps à consacrer aux médias sociaux. Il a observé le Mali, qui soutenait activement les protestations des agriculteurs et critiquait le gouvernement du Pendjab. Il a également fortement soutenu Sidhu sur les problèmes du corridor de Kartarpur, de la mafia du sable, de la mafia terrestre et d’autres problèmes. Sidhu a été tellement impressionné par le Mali que lorsqu’il l’a rencontré au mariage, il a touché les pieds du Mali et a demandé à sa femme, le Dr Navjot Kaur Sidhu, de faire de même, et a déclaré que le Mali faisait un excellent travail pour sauver le Pendjab », rapporte le rapport citant une source. comme dit.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.