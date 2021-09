Mama Cass était pure classe: se souvenir de Cass Elliot

Nous saluons l’un des personnages les plus aimés de la musique pop des années 60 et du début des années 70, et l’une de ses voix les plus distinctives. C’est Cass Elliot, toujours mieux connu de tous les fans de les Mamans et les Papas, et les admirateurs de la pop de qualité en général, comme « Mama » Cass.

La chanteuse de Baltimore, née Ellen Cohen le 19 septembre 1941, a commencé à être connue sous le nom de Cass au lycée et a d’abord pensé qu’elle pourrait poursuivre une carrière d’actrice. Elle a commencé à chanter sérieusement au début des années 1960 en tant que membre du Triumvirat, plus tard du Big 3, qui comprenait Tim Rose, qui sera plus tard célébré en tant qu’auteur-compositeur-interprète, en particulier pour ses enregistrements de “Hey Joe” et “Morning Dew”.

Diverses tentatives en solo et en groupe plus tard, elle a fait équipe avec Denny Doherty, brièvement son collègue des Mugwumps, et John Phillips et sa femme Michelle. Alors qu’ils passaient leurs vacances ensemble dans les îles Vierges, Elliot a accepté de rejoindre ce qui allait devenir les Mamas and the Papas. Leur succès au cours des années suivantes est l’étoffe d’une légende de l’industrie, car ils en sont venus à représenter un style de pop californienne urbaine qui complétait parfaitement le son luxuriant de les garçons de la plage.

Le succès initial du groupe a été relativement de courte durée, et bien qu’ils aient enregistré pour remplir leur contrat d’enregistrement, le quatuor a également poursuivi ses propres projets. Elliot a sorti sa reprise du châtaignier des années 1930 “Dream A Little Dream Of Me” à l’été 1968 et l’a vu devenir un succès international, suivi à l’automne par l’album Dream A Little Dream. À ce moment-là, elle avait une réservation lucrative au Caesars Palace à Las Vegas qui s’est terminée de manière désastreuse lorsqu’un programme de perte de poids excessif a entraîné des critiques négatives, la maladie et la dépression.

Elle a récupéré pour 1969 Bubblegum, Lemonade et… Something for Mama, qui comprenait “Getting Better”, un long-courrier américain et le top dix des singles au Royaume-Uni, ainsi que le grand “Make Your Own Kind Of Music” et sa version de « Je peux rêver, n’est-ce pas ? » Elliot a sorti l’album Dave Mason & Cass Elliot avec le Trafic membre en 1971, avant deux autres projets solo et un disque live.

Le 29 juillet 1974, Cass venait de terminer une course à guichets fermés au London Palladium lorsque, dans son appartement de Mayfair, elle est décédée dans son sommeil, d’une crise cardiaque, à l’âge tragiquement précoce de 32 ans. En 2005, Cass’ sa fille Owen Elliot-Kugell a écrit qu’elle pensait que sa mère «voudrait qu’on se souvienne de sa voix, qui était l’un des sons particulièrement spéciaux de son époque. Mais c’est plus que sa voix chantée. Je pense qu’elle voudrait qu’on se souvienne d’elle pour la voix qu’elle a élevée pour améliorer le monde qui l’entoure.

Quant à Mama Cass elle-même, elle déclarait au NME en 1972 : « Il semble que je sois l’une des rares chanteuses pures du moment. Je pense que vous devez être meilleur vocalement si vous n’avez rien d’autre à offrir.

