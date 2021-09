Mama June s’est séparée de Geno pour des problèmes de sobriété avant qu’il ne s’envole

in

Maman juin rompu avec son petit ami de longue date, Geno Doak, parce qu’elle est devenue sobre et qu’elle a dépassé son ancien mode de vie, et qu’il ne l’a pas bien géré du tout… TMZ a appris.

Selon des sources proches de l’ancien couple … June a décidé d’arrêter avec Geno parce qu’ils ne pouvaient pas être sur la même longueur d’onde en ce qui concerne la sobriété – elle était clean, mais il buvait beaucoup.

Puis elle a commencé à voir quelqu’un d’autre. Nos sources disent que Geno a eu l’impression que June lui a coupé l’herbe sous le pied et a pris la rupture très durement. On nous dit qu’il est allé dans un endroit sombre, ce qui l’a conduit à être hospitalisé plus tôt ce mois-ci en Floride … avant se diriger vers un centre de réadaptation en Caroline du Sud.

Comme nous l’avons signalé … June a révélé qu’elle était fait avec Geno à la mi-août.

Son séjour de réadaptation actuel est, évidemment, un pas dans la bonne direction – mais les problèmes juridiques de Geno ne sont pas terminés.

Il est toujours un homme recherché en Alabama parce que le juge dit qu’il n’a pas respecté les termes de sa peine dans son cas de crack.

Donc, des temps difficiles pour Geno en ce moment.