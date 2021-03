Mama June Shannon a 14 mois de sobriété après 750000 $ de toxicomanie

Mama June Shannon est en convalescence après une sérieuse bataille contre la toxicomanie, a-t-elle déclaré Nous hebdomadaire exclusivement.

Tout en faisant la promotion de sa série télévisée WE Mama June: Road to Redemption, originaire de Géorgie, 41 ans, a révélé à quel point son habitude avait conduit à son arrestation en mars 2019.

«J’ai dépensé environ 750 000 $. J’ai économisé beaucoup d’argent parce que ce n’est que moi, je ne suis qu’une personne frugale », a déclaré Shannon Nous, notant que le nombre était probablement plus «comme 1,5 million de dollars» avec quelques années prises en compte.

La star de télé-réalité a expliqué: «Vous devez y penser, comme, littéralement depuis 2000 en 2017 [and into January 2020]. Nos habitudes commencent par un gramme par jour, soit 100 $, puis elles sont passées à, par exemple, quelques centaines de dollars la semaine prochaine, quelques centaines de dollars. Ensuite, il est devenu 2 400 $ ou 3 000 $, selon l’endroit où nous en étions. Si nous étions à Los Angeles, notre habitude sera de quatre mille dollars par jour.

Elle a ajouté: «La seule différence entre moi qui consomme et quelqu’un qui n’a pas l’argent qui serait sans abri, ou quelque chose comme ça, c’est que j’avais juste beaucoup d’argent pour faire plus de drogue.»

Shannon est restée fonctionnelle pendant la majeure partie de sa dépendance, ce qui, selon elle, est la principale raison pour laquelle les fans ont été si surpris par son arrestation. «Je sais que le monde sera choqué parce que vous ne le saviez pas. J’étais en train de faire de la presse. J’étais en train de vivre ma vie. Je faisais, vous savez, je faisais une saison et des trucs comme ça », a-t-elle dit.

Maintenant, Shannon dit qu’elle est «sobre depuis 14 mois» et qu’elle se concentre sur la reconstruction financière et le retour de sa famille. Elle a dit Nous que sa relation avec ses enfants et ses finances sont tendues après son arrestation et sa lutte contre la toxicomanie. Elle espère cependant qu’avoir plus d’un an d’abstinence à son actif fera une différence.

«Je n’en ai pas beaucoup. J’essaye de me reconstruire financièrement. Je suis allé en cure de désintoxication avec 1,75 $ à mon nom. Je peux payer mon loyer. Je suis en mesure de payer ma facture d’électricité, de le faire et d’avoir juste un peu d’argent économisé », a-t-elle déclaré. «Mon objectif est de vivre au jour le jour. J’aimerais me débarrasser d’une partie de ce poids et, vous savez, cela finira par arriver, mais ma sobriété et ma relation avec les enfants [are what] Je reviens. »

Les fans pourront voir comment elle gère la sobriété et navigue dans sa relation avec son petit ami Geno Doak, qui est également devenue sobre avec elle et ses enfants quand Mama June: Road to Redemption premières le vendredi 19 mars. Shannon et Doak, 45 ans, sont ensemble depuis cinq ans. Elle l’a présenté pour la première fois aux fans dans la saison 1 de Mama June: de pas à chaud.

Il semblait que le couple se dirigeait vers l’allée à un moment donné, mais cela ne s’est pas encore produit. Elle a dit Nous en 2018, «Geno me fait penser à des choses auxquelles je n’avais jamais pensé auparavant. C’est juste, genre, une situation étrange encore aujourd’hui d’en parler. La plus jeune fille Alana «Honey Boo Boo» Thompson d’accord, en disant Nous, «Si elle se marie, je pense que ce serait un peu bizarre parce que c’est juste… ma mère et mon mariage, vous savez, elle a toujours dit qu’elle ne se marierait jamais.»

Shannon était auparavant fiancée à Mike «Sugar Bear» Thompson. L’engagement a duré 16 mois, se terminant en septembre 2014. Thompson, 49 ans, est maintenant marié à Jennifer Lamb Thompson après avoir marché dans l’allée en 2016.

Mama June: Road to Redemption premières sur WE tv le vendredi 19 mars à 21 h HE.

Avec le reportage de Christina Garibaldi

Écoutez Watch With Us pour en savoir plus sur vos émissions préférées et pour les dernières nouvelles télévisées!