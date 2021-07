‘Mama June’ Shannon partage un message positif parallèlement à une nouvelle révélation de coiffure

Mama June a mis à jour son look avec une métamorphose des cheveux longs jeudi, mettant à jour ses abonnés avec un film et un message positif sur la recherche du bien dans tout le désordre. La star de Mama June: Road to Redemption a montré de longues mèches blondes sur son histoire Instagram avec la chanson “Beauty in the Struggle” de Bryan Martin jouant en arrière-plan. “Pendant tout cela, j’essaie de garder le sourire sur mon visage”, a-t-elle écrit. sur le poste, par Intouch Weekly.

La nouvelle coiffure est un léger changement par rapport à son look blond plus court, qu’elle a affiché dans un article en septembre après un voyage rapide et une coupe dans son salon de Beverly Hills. Elle a rendu visite à sa styliste Pamela Brogardi. Les nouveaux cheveux arrivent alors que la famille a également ajouté un nouveau membre, le petit-fils de June, Bentley Jameson Efird, le 21 juillet. Avant la naissance, June et ses quatre filles se sont réunies en personne pour la première fois en six ans chez sa fille La douche de bébé « Citrouille » de Lauryn. June, Lauryn, Jessica « Chubbs » Shannon, Anna « Chickadee » Cardwell et Alana « Honey Boo Boo » Thompson ont toutes été vues posant ensemble pour des photos de famille.

La célèbre fille cadette Alana est restée avec sa sœur aînée Lauryn tandis que Mama June se remet de ses problèmes de toxicomanie et s’occupe de son cas de possession en cours. June et son petit-ami de l’époque, Geno Doak, ont tous deux été arrêtés et accusés de possession de drogue et de possession illégale d’accessoires de drogue. June a évité la prison étant donné qu’elle participe au programme de déjudiciarisation du procès dans le comté de Macon, en Alabama, où si elle complète la liste des éléments exigés par le tribunal, elle pourrait voir ses accusations rejetées.

La star de From Not to Hot s’est entretenue avec InTouch en mars, avant l’annonce du bébé de Lauryn, faisant l’éloge de sa fille pour avoir accueilli sa sœur cadette pendant que June terminait un séjour en cure de désintoxication.[Lauryn] va vraiment très bien », a révélé la maman de quatre enfants à InTouch. « Même si elle n’a pas eu à intensifier [as a mother figure], elle l’a fait, et vous savez, dans notre famille… nous sommes toujours restés ensemble. Elle a poursuivi : « J’ai vu [Alana and Lauryn] sur les réseaux sociaux et des trucs comme ça donc, vous savez, j’ai suivi le rythme. Maman ne s’arrête jamais avec une dépendance ou sans dépendance.