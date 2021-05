Mamaearth cordes à Avinash Dhagat en tant que vice-président des opérations

Plus récemment, il était responsable de la chaîne d’approvisionnement chez Loreal India’s Consumer Division

Mamaearth a annoncé mardi la nomination d’Avinash Dhagat au poste de vice-président des opérations. Dans ce rôle, il dirigera les opérations et la chaîne d’approvisionnement de la marque. Il sera basé au bureau de Gurgaon.

Dhagat est un professionnel chevronné avec plus de 15 ans d’expérience dans les secteurs de l’automobile et des produits de grande consommation, plus récemment à la tête de la chaîne d’approvisionnement de la division grand public de Loreal India. Au fil des ans, il a acquis une compréhension approfondie de la planification de la demande et de l’offre, de la gestion des stocks et du service à la clientèle, en Inde et sur les marchés du CCG. Après avoir obtenu son diplôme de NIT, Warangal, il a poursuivi sa maîtrise en chaîne d’approvisionnement et en logistique. Avec son approche pragmatique, il a contribué à rendre les processus de la chaîne d’approvisionnement cohérents et ordonnés.

Selon Dhagat, Mamaearth a affiché une croissance perturbatrice au cours des quatre dernières années et a fait preuve de capacités exceptionnelles dans la gestion des processus de la chaîne d’approvisionnement avec mise à l’échelle. «C’est extrêmement excitant de faire partie d’une marque en plein bouleversement, à la fois sur la façon de suivre le rythme de la mise à l’échelle et sur l’introduction de nouvelles pratiques pour rendre les processus encore plus efficaces dans ce voyage. J’ai hâte de travailler avec la marque à la croissance la plus rapide en Inde et de faire partie de tous les foyers dans les années à venir », a-t-il ajouté dans son nouveau rôle.

«L’expérience d’Avinash combinée à son expertise commerciale et de planification au cours de la dernière décennie dans le secteur des produits de grande consommation, contribuera à rendre les processus de la chaîne d’approvisionnement de Mamaearth plus systématiques et rationalisés. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions », a déclaré Varun Alagh, co-fondateur et PDG de Mamaearth.

Fondée par Ghazal Alagh et Varun Alagh, Mamaearth est une marque proposant des produits certifiés Madesafe qui proposent des soins pour bébé, des soins de la peau et des soins capillaires naturels et sans toxines. En l’espace de quatre ans, Mamaearth a créé un portefeuille de produits de plus de 120 produits, atteignant plus de cinq millions de clients dans 500 villes indiennes et desservant 11 000 codes PIN. Les produits Mamaearth sont disponibles sur son propre site Web, les principales plates-formes de commerce électronique comme Amazon, Nykaa, Flipkart et plus de 15000 points de vente à travers le pays.

Lire aussi: Blox nomme Shivani Karia Jhaveri au poste de directrice du marketing

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester informé des dernières actualités et mises à jour de la marque.