Mamamoo Wheein rejoint-il The L1VE de Ravi ? Ce que l’on sait du label avec Ailee

Wheein signe-t-il avec The L1VE de la star de VIXX Ravi? Selon les derniers rapports, la star de Mamamoo envisage positivement le nouveau label musical de Ravi, où elle pourrait rejoindre Ailee. Voici tout ce que nous savons sur la nouvelle agence.

Le 9 août, un média coréen a annoncé que Wheein avait rejoint le nouveau label de Ravi, The L1VE. Plus tard, la déclaration officielle du label de musique a noté: “Nous discutons positivement d’un contrat exclusif avec Wheein.”

Ravi a lancé son dernier label de musique, The L1VE, le 22 juillet de cette année. La nouvelle agence intervient deux ans après le premier label de musique hip-hop à succès de Ravi, GROOVL1N, qui comprenait des artistes comme Cold Bay, Chillin Homie et Xydo (Park Chi Woong).

Wheein envisage le L1VE après s’être séparé de RBW Entertainment

Mamamoo Wheein s’est séparée de son ancienne agence, RBW Entertainment, le 11 juin. La star de K-pop aurait envisagé un certain nombre d’offres, dont H1GHR MUSIC de Jay Park.

Bien que Wheein n’ait pas encore officiellement répondu aux affirmations, les mises à jour indiquent que la star de Mamamoo pourrait choisir THE L1VE de Ravi plutôt que l’agence de Jay Park.

Ce que nous savons du nouveau label de musique de Ravi, The L1VE, avec Ailee

La dernière entreprise musicale de Ravi, The L1VE, aurait été lancée pour créer une plate-forme plus cohérente pour promouvoir à la fois les acteurs et les musiciens. Ailee, la chanteuse populaire de K-drama OST, est devenue la première artiste à rejoindre le label.

En parlant du nouveau label de musique, Ravi a exhorté les fans : « J’ai créé le nouveau label ‘THE L1VE’ ! Veuillez montrer votre amour et votre soutien pour ‘THE L1VE’ et ‘GROOVL1N’, qui seront rejoints par divers artistes !

Que disent les fans de Wheein ?

Les fans enthousiastes de Wheein se sont rendus sur Twitter pour parler de la possibilité que deux puissants chanteurs unissent leurs forces via The L1VE.

Un fan a partagé : « Si Wheein rejoint The L1VE, cette agence sera une agence avec des chanteurs de haute qualité ! », tandis qu’un autre a écrit : « The L1ve avec Ailee et Wheein sous leurs ailes. Manifester ces deux grands chanteurs croisés pour une chanson en duo ou un featuring un jour !

« D’abord Ailee puis Wheein. Intéressant de voir quel est le plan de Ravi pour la vie », a écrit un troisième fan.

