Maman a accouché de son propre bébé à 60 mph sur le siège passager de la voiture ⋆ .

Chiara Musetti, 28 ans, a accouché alors que son partenaire James Spence, 32 ans, a acculé un rond-point (Photo: SWNS)

Une maman a raconté comment elle a accouché de sa fille nouveau-née sur le siège passager de sa voiture, tandis que son partenaire a pris un rond-point à environ 60 mph.

Chiara Musetti, 28 ans, et James Spence, 32 ans, se sont précipités à l’hôpital par des routes inondées à Windermere lorsque le bébé Sienne a commencé à arriver. Chiara a ensuite été forcée de baisser ses leggings et d’attraper le nouveau-né dans ses bras.

Elle a déclaré: “ Nous allions probablement à 60 mph autour d’un rond-point quand elle est sortie. Notre maison est à 45 minutes de l’hôpital et les routes sont en mauvais état et il y avait beaucoup d’eau sur elles à cause des inondations.

“ Mon partenaire a continué à devoir sortir pour vérifier la profondeur de l’eau pour s’assurer que nous pourrions passer.

“ Nous étions à environ 10 minutes de l’hôpital lorsque mes eaux se sont brisées, puis j’ai su que l’accouchement allait se produire assez rapidement. Environ cinq minutes plus tard, sa tête a commencé à sortir.

«J’ai dû m’asseoir sur la chaise, retirer ma ceinture de sécurité et baisser mes leggings. Elle est juste tombée et j’ai dû la prendre dans mes bras.

Baby Siena est né à 60 mph sur le chemin de l’hôpital (Photo: Chiara Musetti / SWNS)



Le couple était en route pour l’hôpital lorsque les eaux de Chiara se sont brisées (Photo: Chiara Musetti / SWNS)

“ Elle a volé avec mes eaux, donc c’était vraiment très rapide. Une seconde, elle était à l’intérieur et la suivante, elle était dans mes bras.

Chiara, une responsable de la réception de l’hôtel, a déclaré qu’elle et James avaient essayé de rester calmes tout au long du voyage, mais ont commencé à crier: “ Oh mon Dieu, oh mon Dieu ” lorsqu’elle a commencé à accoucher.

Elle a poursuivi: “ Nous n’avions pas pu appeler l’hôpital pour dire que nous venions parce que mon téléphone était tombé derrière le siège lorsque mes eaux se sont brisées.

“ Quand nous sommes arrivés à l’hôpital, mon partenaire s’est enfui sans chaussures ni chaussettes parce qu’il les avait enlevés pour tester les eaux de crue. Il leur a raconté ce qui s’était passé, puis les sages-femmes se sont précipitées vers moi.

Chiara a plaisanté en disant qu’elle avait mis le personnel de l’hôpital au chômage (Photo: Chiara Musetti / SWNS)



Sienne est née pesant exactement 8 livres (Photo: Chiara Musetti / SWNS)

«Ils ne pouvaient pas croire que j’avais accouché dans la voiture en mouvement. Ils ont dit qu’ils n’avaient pas vu cela arriver souvent et la sage-femme senior qui s’occupait de nous a dit qu’elle ne l’avait vu qu’une seule fois auparavant.

Sienne, le deuxième enfant du couple, est né à 3h30 du matin, pesant exactement 8 livres. Chiara a plaisanté au personnel de l’hôpital en disant qu’elle avait “ fait leur travail pour eux ”, le couple étant sorti après 12 heures d’observations.

Elle a ajouté: “ Mes contractions avaient commencé à 1h du matin, donc c’était un travail très rapide. Après la naissance de mon premier bébé à 38 semaines, alors que nous étions à un mariage, on m’a prévenu que ce travail pourrait aussi être court.

«Mais je n’ai jamais pensé que j’accoucherais sur le siège passager. Sienne va très bien maintenant et est le bébé le plus détendu, ce qui est choquant compte tenu de son entrée.

