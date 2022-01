Maman a le cœur brisé après la mort d’un bébé de neuf mois le soir du Nouvel An | Royaume-Uni | Des nouvelles

Le petit Oscar Wren Williams est né avec une grave malformation cardiaque et a subi d’importantes chirurgies à cœur ouvert. Le soir du Nouvel An, le petit est décédé tragiquement après avoir passé le « meilleur » Noël avec sa mère Hollie Williams et son père Joe Lee.

Hollie a déclaré à Coventry Live: « Il a passé le meilleur Noël. Il s’est réveillé en souriant, toute la journée il a juste souri.

« Puis c’est arrivé si vite, il s’est simplement détérioré devant nous si vite, vous avez cligné des yeux et il a juste changé.

« Nous savions qu’il y avait peut-être une chance qu’il ne réussisse pas, mais nous n’avons jamais pensé que ce serait si tôt.

« Nous voulions juste plus de temps avec lui. »

Hollie a découvert pendant sa grossesse que son bébé avait une malformation cardiaque.

À la naissance d’Oscar, on lui a diagnostiqué une atrésie tricuspide, c’est-à-dire qu’une valve entre deux des cavités cardiaques ne se forme pas.

Hollie a déclaré: « Nous l’avons découvert lors de l’analyse de 20 semaines, puis nous l’avons référé à l’hôpital pour enfants de Birmingham et nous avons eu un contrôle chaque semaine sur son développement jusqu’à sa naissance.

« Puis, quand il est né, nous avons été transférés de l’hôpital de Coventry à l’hôpital pour enfants de Birmingham et il a subi sa première intervention chirurgicale, en trou de serrure, à 24 jours.

« On nous a dit de nous préparer à ce qu’il aurait peut-être besoin de deux chirurgies à cœur ouvert majeures et d’un trou de serrure, mais nous n’étions pas préparés à l’entrée et à la sortie constantes de l’hôpital, étant si inquiets, tous les voyages en ambulance, alors il devait avoir chirurgie d’urgence à cœur ouvert qui n’était pas prévue. »

L’infirmière communautaire devait revenir le lendemain, mais cela n’a pas eu lieu car Oscar a pris une tournure dévastatrice pour le pire.

Hollie a déclaré: « Au moment où ils devaient venir pour le rendez-vous, nous allions déjà à l’hôpital parce qu’il ne voulait tout simplement pas se réveiller. Il avait froid mais il était en sueur.

« Quand nous sommes arrivés là-bas, ils ont tout essayé. Ils ne pouvaient pas entrer dans ses veines. Alors qu’ils téléphonaient à Birmingham (hôpital) pour voir s’ils voulaient qu’il y soit transféré, son cœur s’est arrêté. Ils ont essayé pendant environ une heure de l’amener mais nous l’avons perdu. »

Elle a ajouté: « Vous ne pensez jamais que vous devrez enterrer votre propre enfant. »

Hollie a lancé une collecte de fonds pour payer les funérailles d’Oscar. Tous les fonds supplémentaires seront reversés à la British Heart Foundation.

Reportage supplémentaire par Claire Harrison.