Maman accouche dans son allée avec l’aide de ses voisins ⋆ .

Anne-Marie avec bébé Jack et les voisins qui l’ont aidée à accoucher dans son entrée (Photo: SWNS)

Certains voisins finissent par être de bons amis et d’autres avec qui vous pouvez vivre pendant des années sans jamais vous rencontrer.

Mais Anne-Marie Duckers a maintenant tout à fait le lien avec le sien – car ils l’ont aidée à accoucher dans sa propre allée.

L’enseignante, 34 ans, s’est effondrée sur le chemin de sa voiture alors qu’elle était en travail.

Alors qu’elle commençait à crier, les voisines Jane Fleming et Melinda Packham l’ont entendue du bas de la rue et ont couru pour l’aider.

Le mari d’Anne-Marie, Adam, 35 ans, essayait de parler aux ambulanciers par téléphone.

Mais l’ambulance n’est pas arrivée à temps, alors Adam, Jane et Melinda ont dû agir comme ses sages-femmes alors qu’elles s’asseyaient dans l’allée devant sa maison à Sutton Coldfield, Birmingham.

Baby Jack est né le 21 janvier sur le trajet et Anne-Marie dit qu’elle sera à jamais reconnaissante de leur aide.

Elle a déclaré: « Je suis tellement reconnaissante de l’aide de nos voisins! C’était une situation vraiment effrayante par une journée froide. J’étais terrifiée et je me sentais tellement chanceuse que des gens viennent nous aider et nous rassurer.

«Ils resteront toujours spéciaux pour moi à cause de ce qu’ils ont fait pour nous. Nous le dirons évidemment à Jack dès qu’il pourra comprendre.

Anne-Marie était juste à côté de la voiture lorsqu’elle eut envie de pousser.

Anne-Marie et Adam sont allés à l’hôpital juste après la naissance de Jack (Photo: Anne-Marie Duckers / SWNS)

Elle a déclaré: « Nous nous sommes disputés car j’avais dit à Adam d’appeler l’ambulance mais nous vivons juste à côté de l’hôpital.

«Je suis assez dramatique mais j’ai eu le sentiment que j’allais accoucher avant notre arrivée.

« Il a essayé de m’accompagner dans l’allée, mais avant de pouvoir entrer dans la maison, je savais juste que je n’y arriverais pas et que je devais pousser.

«Le service d’ambulance a demandé à Adam« pouvez-vous voir la tête? » Il était sur le point de dire non mais je me suis déshabillé et il était comme « Oh mon Dieu, oui! » ‘

Ses contractions avaient commencé la veille et le matin, à seulement sept minutes d’intervalle, alors sa mère, Sylvia Tarver, 70 ans, l’a emmenée à l’hôpital.

Mais là, ses contractions sont devenues irrégulières et après quatre heures et demie d’attente, les médecins l’ont renvoyée chez son mari, prendre un bain et prendre un paracétamol pour essayer de faire avancer les choses.

Adam et Anne-Marie avec leurs enfants Theo, 2 ans, et le nouveau-né Jack (Photo: SWNS)

Ce soir-là, les choses ont rapidement changé et elle s’est précipitée vers la voiture pour retourner à l’hôpital – mais il était trop tard.

Anne-Marie a déclaré: « J’ai eu une contraction très forte, alors j’ai appelé l’hôpital car c’était si douloureux et m’avait fait saigner.

«Ils m’ont dit de revenir alors j’ai essayé de monter dans la voiture. Je suis arrivé à la portière de la voiture et j’ai crié en sachant que le bébé allait arriver.

La voyant tomber au sol, la voisine héroïque Jane, 66 ans, s’est précipitée pour aider alors qu’Adam appelait désespérément le 999 pour demander de l’aide.

Melinda, 51 ans, a rapidement suivi avec des serviettes après avoir entendu les cris d’Anne-Marie résonner dans la rue.

Jane a déclaré: « Je rentrais à la maison après avoir fait du shopping, j’étais donc dans la voiture et je suis passée devant son lecteur et je l’ai vue sur le sol.

«Je suis allé courir et j’ai vu qu’Adam avait rangé les serviettes.

«J’ai mis ma main sous la serviette pour m’assurer qu’elle était bien au chaud et Anne-Marie m’a attrapé la main.

« J’essayais juste de la garder calme pendant la naissance de la tête du bébé, puis heureusement, les ambulanciers sont arrivés quand Adam a attrapé le corps.

«C’était un choc, je pense que tout le monde était sous le choc, et un bon moment auquel participer parce que ça s’est bien terminé.

«Nous sommes des voisins très proches et ils forment un couple charmant. Ils nous ont acheté Jack le lendemain sur le pas de la porte avec un bouquet de fleurs pour nous remercier.

Adam, qui est également enseignant, a accouché de leur petit garçon Jack vers 11h30 le 21 janvier après avoir été guidé par téléphone pendant environ une heure.

Les ambulanciers paramédicaux sont arrivés à sa naissance et ont coupé son cordon, avant de les emmener à l’hôpital pour être contrôlés.

Anne-Marie Duckers avec le nouveau-né Jack et ses deux voisins Jane Fleming, 66 ans (à gauche) et Melinda Packham, 51 ans (Photo: SWNS)

Jack était sain et sauf, pesant 7 lb 11 oz et est maintenant un enfant de deux mois en pleine forme.

Anne-Marie et Adam, qui sont également les parents de Theo Duckers, deux ans, ont fait un long chemin pour devenir parents.

Le couple a subi quatre séries de FIV et a fait une fausse couche avant d’accueillir leurs deux garçons, dépensant 20000 £ dans leur quête d’une famille.

Anne-Marie a déclaré: « C’est difficile mais nous sommes tellement reconnaissants maintenant que je ne me soucie pas vraiment de tous les moments difficiles.

« Les gens disent de ne pas perdre espoir, c’est arrivé pour eux, donc cela arrivera pour vous, mais je ne veux pas dire aux gens que cela va certainement arriver parce que vous ne savez pas.

«Je sais ce que c’est pour les gens qui n’ont pas été aussi chanceux que nous. Je connais le sentiment que vous ne pourrez peut-être pas en avoir un, alors je me sens tellement chanceux que nous nous sommes retrouvés avec deux!

