Teen Mom: La star jeune et enceinte Kayla Sessler a suscité de nombreuses spéculations sur la grossesse grâce à la bande-annonce de la saison en cours. Dans la bande-annonce, Sessler a déclaré qu’elle était enceinte. Mais, comme elle n’a partagé aucun détail concernant le sujet sur les réseaux sociaux ni publié de photos qui indiqueraient une grossesse, les fans se demandent si elle va agrandir sa famille.

L’aperçu de Teen Mom: Young and Pregnant s’est terminé sur une note choquante, alors que Sessler a déclaré à la caméra: “Alors, je suis à nouveau enceinte.” En discutant avec PopCulture.com avant la nouvelle saison, la personnalité de la télé-réalité a répondu à ce commentaire. Cependant, elle n’a pas trop partagé sur le sujet, affirmant que les fans devront “se connecter pour en savoir plus sur cette grossesse”. Starcasm a rapporté que le tournage de la saison en cours s’est terminé en décembre. En avril, Sessler s’est engagée dans une séance de questions-réponses avec ses fans sur Instagram. Même si elle n’a pas parlé de ces rumeurs de grossesse, elle a promis que la saison serait intense. Elle a déclaré: “C’est de loin la saison la plus dramatique que j’aie jamais connue.”

Quant à ce que ce drame entraînera, cela aura probablement beaucoup à voir avec la relation de Sessler avec son fiancé, Luke Davis. Sessler et Davis ont accueilli leur premier enfant ensemble, leur fille Ariah, en 2019. Sessler a également un fils aîné, Izaiah, qu’elle partage avec son ex, Stephan Alexander. Peu de temps après que Sessler et Davis aient accueilli leur fille, les deux se sont fiancés. Mais, si la bande-annonce de la saison actuelle de Teen Mom: Young and Pregnant est une indication, il y a des problèmes à venir pour le couple.

La mère de deux enfants a déclaré que cette saison la laissait "se sentir vulnérable" alors que le couple allait en thérapie afin de faire face à l'infidélité passée de Davis. Elle a dit : "C'était très dur. Malheureusement, c'est arrivé il y a quelque temps, et je viens juste de parler de ça." Sessler a déclaré qu'elle avait l'impression que c'était le bon moment pour présenter les moments les plus difficiles au lieu de les garder secrets pour les téléspectateurs. La star de Teen Mom a poursuivi: "Je pense qu'être à la télévision et essayer de garder des secrets – ça ne marche jamais. … Je me suis inscrit à la réalité [TV], alors je sens que je dois donner [the viewers] le bon, le mauvais et le laid."