Maman Sarah et Nate, six ans (Photo: PA Real Life)

Une maman est allée au-delà pour créer un espace sûr pour son fils, qui a de graves difficultés d’apprentissage.

L’actrice Sarah Leigh a transformé le jardin qu’elle partage avec son partenaire Tom Francis et le fils du couple Nate, âgé de six ans, pour l’adapter aux besoins complexes du jeune.

Nate souffre d’autisme, d’allergies mortelles et d’une alimentation compulsive – ce qui lui donne envie de tout consommer, des pierres aux Lego – alors Sarah était déterminée à créer un espace extérieur dans lequel il pourrait jouer en toute sécurité.

Son trouble de l’alimentation, appelé pica, oblige les personnes atteintes à consommer des produits non alimentaires et le rend vulnérable à l’étouffement.

De plus, l’allergie de Nate aux pollens de graminées rend très dangereux un simple après-midi à l’extérieur ou une sortie au parc.

La mère de 40 ans a déclaré: «Nate a également des allergies alimentaires et environnementales potentiellement mortelles, tandis que son pica signifie qu’il ira pour tout sauf de la vraie nourriture.

Sarah voulait créer un espace sûr pour Nate (Photo: PA Real Life)



Les allergies et l’état de l’alimentation de Nate rendent difficile pour lui d’aller au parc (Photo: PA Real Life)

« L’un de mes plus gros soucis est que le pica signifie qu’il va s’étouffer avec quelque chose, car il ignore que cela ne devrait pas entrer dans sa bouche.

«Nous n’avons jamais pu l’emmener très longtemps dans le jardin parce qu’il veut juste attraper des poignées de pierres.

«Nous retirons constamment ses mains de sa bouche et retirons des objets de sa bouche une fois qu’ils y sont entrés.

« Et il a aussi des réactions terribles au pollen de graminées, parce qu’il essaie de manger de l’herbe. »

Sara doit superviser Nate la plupart du temps (Photo: PA Real Life)



« Nous n’avons jamais pu l’emmener très longtemps dans le jardin parce qu’il veut juste attraper des poignées de pierres » (Photo: PA Real Life)

La famille, de Stevenage, a collecté plus de 3 500 £ pour son jardin accessible via GoFundMe et prévoit de continuer à obtenir des fonds pour de nouvelles clôtures.

La maman ajoute que même des choses apparemment petites, comme avoir de l’herbe en plastique dans le jardin, feront une énorme différence dans la qualité de vie de Nate.

Ses difficultés d’apprentissage intensifient également le risque, car Sarah dit que son fils n’a «aucun sens du danger» et ne comprend pas ses graves allergies – qui comprennent les crustacés, les œufs, le pollen de graminées, le poisson, les noisettes, les graines de chia, le sésame, le kiwi, le citron vert. et ananas.

Ces allergies sont encore plus problématiques avec le pica.

Leur effet combiné rend difficile pour Nate d’avoir une alimentation normale et de rester en sécurité dans la maison sans surveillance constante.

Sarah dit que son fils n’a «aucun sens du danger» et ne comprend pas ses graves allergies (Photo: PA Real Life)



L’état de santé de Nate lui donne envie de manger des choses inhabituelles (Photo: PA Real Life)

Sarah ajoute qu’une fois que Nate commence à avoir une réaction, il ne comprend pas ce qui se passe.

Elle dit: » Ses yeux gonflent et il ne peut pas les ouvrir et c’est affreux, mais il ne comprend pas pourquoi ni ce qui a provoqué cela.

«Malheureusement, nous ne pouvons pas lui expliquer, car il n’a pas ce niveau de communication pour le moment.

«Nous avons supprimé toutes les choses immédiates qu’il peut manger, mais il y a toujours ces choses auxquelles nous n’avons pas pensé, comme la peinture sur les murs et les fibres du tapis.

«Il a réussi à trouver une petite entaille sur le mur et il retire la peinture en ce moment. Il arrache les fibres du tapis et essaie de les manger aussi. Et il est en train de mâcher la rampe de l’escalier.

Maintenant, Nate peut jouer en toute sécurité dans leur jardin (Photo: PA Real Life)

Malgré ces défis quotidiens, Sarah dit qu’elle ne changera pas son fils.

« La vie est différente de ce à quoi nous nous attendions. Nous espérions pouvoir partir en vacances en famille et des choses comme ça, mais nous savons juste que ce n’est pas possible maintenant », ajoute-t-elle.

«Nous vivons des vies très, très différentes de celles que nous vivions auparavant. Nous ne pouvons pas aller dans des endroits très fréquentés ou quelque chose comme ça ou sortir en famille.

«Je viens d’embrasser qui est Nate et c’est fascinant de pouvoir entrer dans son monde.

« Je voudrais enlever le pica, parce que c’est vraiment difficile, mais finalement je ne changerais Nate pour rien au monde. »

Pour faire un don au GoFundMe de Nate, visitez : Un jardin accessible pour Nate, organisé par Sarah Leigh.

