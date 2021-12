Maman crée une société de conseil en cryptographie et gagne jusqu’à 80 000 USD par mois

Source : Adobe/marvent

Brenda Gentry, une mère de deux enfants de 46 ans, a commencé à investir dans des actifs cryptographiques au cours de la phase initiale de la pandémie de coronavirus. En octobre dernier, elle a décidé de quitter son emploi d’assureur hypothécaire et de se concentrer sur la cryptographie à temps plein, créant ainsi un cabinet de conseil à succès qui, selon Gentry, lui rapporte un revenu considérable pouvant atteindre 80 000 $ par mois.

Elle considère la crypto comme un moyen d’accumuler de la richesse et de la transmettre à ses deux filles, Cynthia, 23 ans, et Imani, 19 ans. La mère dit que la famille est enthousiasmée par les « opportunités sans précédent qu’offre la crypto », comme le rapporte CNBC.

Gentry a pris confiance en ses compétences en trading de crypto-monnaie au début de 2021, lorsque ses revenus ont dépassé les rendements générés par son véhicule d’épargne-retraite.

« Mon portefeuille d’investissement a dépassé mon 401 (k), qui avait mis 11 ans pour atteindre 200 000 dollars, en six mois », a-t-il déclaré à CNBC.

Gentry reconnaît qu’investir dans des crypto-monnaies est risqué, mais son expérience en finance et en diligence raisonnable lui permet de se sentir à l’aise d’investir dans de tels actifs.

Votre entreprise, Gentry Media Productions , conseille les projets de finance décentralisée (DeFi) et les jetons non fongibles (NFT), et Gentry gagne généralement entre 10 ETH (40 000 $) et 20 ETH (80 000 $) de son entreprise par mois. Dans votre emploi précédent dans le groupe des services financiers Association automobile des services unis (USAA), il gagnait environ 75 000 $ par an à son emploi précédent.

« Les crypto-monnaies sont une question de liberté financière », a-t-il déclaré. « La plupart des personnes qui n’ont pas pu accéder aux prêts avec la finance traditionnelle en raison de contraintes de crédit sont désormais en mesure d’investir dans des crypto-monnaies et d’emprunter. »

Notamment, la nouvelle carrière de Gentry dans la crypto lui a permis de gagner en sécurité financière, mais aussi de l’étendre à sa famille. En septembre dernier, elle a pu aider ses parents à prendre leur retraite.

L’histoire de Gentry fait partie d’une tendance plus large, car une enquête récente indique que les actifs cryptographiques sont une source croissante de liberté financière et d’emploi aux États-Unis, offrant des niveaux de revenus qui changent la vie d’un nombre croissant de personnes.

À l’instar du résident de San Antonio, 11% des personnes interrogées ont déclaré avoir personnellement quitté leur emploi, ou connu quelqu’un qui l’a fait, en raison de leurs investissements dans des actifs cryptographiques tels que Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH).

____

Apprendre encore plus:

– La moitié des millionnaires de la génération Y interrogés se préparent à acheter encore plus de Bitcoin, Ethereum en 2022

– Augmentation du nombre d’investisseurs vendant des actions, des obligations pour acheter des crypto-monnaies – Enquête

– Une enquête révèle comment Bitcoin, Ethereum et Crypto offrent la liberté du travail

– Près d’un tiers des investisseurs professionnels accompagnent les conseillers pour acheter des crypto-monnaies – Sondage

– Une infirmière devient une commerçante de crypto-monnaie à temps plein et gagne plus d’un million de dollars

– Le patron de SoftBank est content de ne pas avoir de Bitcoin, mais son entreprise est toujours dans le coup

– C’est ainsi que la famille Bitcoin sécurise sa fortune BTC, ETH et LTC

– L’exécutif de Goldman démissionne après avoir prétendument gagné des « millions » avec Dogecoin