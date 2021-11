La famille de Phoebe Arnold a déclaré que » les événements de la semaine dernière marqueront leur vie pour toujours » (Photo : ./Solarpix)

Une styliste britannique de célébrités a déclaré que ses « blessures ne guériraient jamais » après la mort de son jeune fils dans un meurtre-suicide présumé aux mains de son ex-partenaire.

Tasso, le fils de trois ans de Phoebe Arnold, a été retrouvé mort dans une voiture incendiée près du corps de son père, le designer allemand Clemens Weisshaar, dans un village de Grandola, au Portugal, dimanche.

Mme Arnold et sa famille ont déclaré que le «crime indescriptible» «marquerait leur vie pour toujours».

Un communiqué publié au nom de la famille maternelle de Tasso a déclaré: “ La famille de Phoebe Arnold, dont le fils a perdu la vie à Grandola dans des circonstances tragiques, a eu le cœur brisé par la mort d’un enfant qu’elle ne pouvait plus aimer.

«Les événements de la semaine dernière marqueront leur vie à jamais et laisseront des blessures qui ne guériront jamais.

«La famille souhaite être ensemble et, à partir de ce moment, demande l’intimité nécessaire pour protéger l’enquête policière et pouvoir faire face aux conséquences de ce crime indescriptible.

« Par dessus tout, ils souhaitent honorer la mémoire d’un enfant cher, bien-aimé et magnifique qui leur a été enlevé dans les circonstances les plus cruelles. »

L’ancien partenaire de Mme Arnold, Clemens Weisshaar, a également été retrouvé mort (Photo: CJ Rivera/.)

Les corps de Tasso et de M. Weisshaar, 44 ans, ont été découverts dans une zone boisée près de Santa Margarida da Serra, un village à 80 miles au sud de Lisbonne, le 7 novembre.

Les détectives n’ont encore fait aucun commentaire officiel, mais il semblerait que l’incident soit traité comme un meurtre-suicide.

M. Weisshaar s’est avéré avoir une blessure par balle à la tête, que le quotidien portugais Correio da Manha rapporte avoir été auto-infligée avec un pistolet « antique ».

Le journal a décrit l’arme à feu comme étant « similaire à celles utilisées dans les duels du 19e siècle ».

Mme Arnold est une ancienne directrice de mode qui a également travaillé comme styliste de célébrités (Photo: WireImage)

Des autopsies ont eu lieu dans un institut de médecine légale basé dans un hôpital de Santiago do Cacem près de Grandola.

Cependant, les résultats ne devraient pas être rendus publics et seront transmis à un tribunal chargé de superviser l’enquête.

Née à Londres, Mme Arnold est une ancienne directrice de mode pour des magazines tels que Garage et Elle, qui a également travaillé comme styliste de célébrités et comptait la chanteuse Paloma Faith parmi ses clients.

Plus: Nouvelles de la criminalité



Des informations suggèrent qu’elle avait autorisé M. Weisshaar à passer du temps seul avec leur fils pour la première fois depuis leur séparation en juillet lors de leur disparition.

Elle avait déménagé à Lisbonne avec le jeune après avoir quitté l’ancienne maison familiale de Grandola à 90 minutes de route au sud.

M. Weisshaar aurait envoyé des messages effrayants après avoir omis de rendre Tasso comme promis une semaine plus tôt, le 31 octobre, avertissant que son » enfer a maintenant commencé « .

