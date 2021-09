Maman du marin emprisonné Stuart Scheller : “Ils essaient d’enterrer notre fils”

Les parents du lieutenant-colonel de la marine Stuart Scheller ont déclaré mercredi à “Tucker Carlson Tonight” qu’ils “ne savent pas” comment va leur fils après avoir été mis en prison lundi. Selon les parents, personne ne leur a encore dit quelles étaient les accusations.

Scheller a été mis sous bâillon afin de l’empêcher de dénoncer les dirigeants militaires concernant le retrait bâclé des troupes d’Afghanistan, ont déclaré ses parents, Stu et Cathy, dans un communiqué. “Il a reçu un ordre de bâillon qu’il a rompu ce week-end en le publiant sur les réseaux sociaux”, indique le communiqué.

Le père du Marine a dit à Carlson : “Il savait ce week-end quand il a posté à nouveau et il a rompu son silence qu’ils allaient probablement l’arrêter. C’est un homme très intelligent. Il comprend ce qui va lui arriver.”

« Il a brisé la chaîne de commandement… son crime était de dire la vérité au pouvoir, et le pouvoir ne pouvait pas le gérer… Alors qu’il a rompu la chaîne de commandement – [Gens.] Austin, Milley, McKenzie – ils ont brisé la chaîne de confiance dans le peuple américain. Nous sommes fous, nous sommes fous comme l’enfer.”

DES PARENTS DE MARINES EMPRISONNÉS POUR CRITIQUE DE LA CRISE AFGHANE CLAQUENT « L’ACTE DE LÂCHE » : « HONTE À AUSTIN »

“C’est l’une des pires histoires que j’ai jamais vues en 30 ans de couverture de ce genre de choses”, a déclaré l’animateur Tucker Carlson à propos de l’incarcération. “Je ne me souviens pas avoir été aussi offensé que je le suis. C’est tellement faux.”

Le Marine, qui a servi pendant 17 ans, a été relevé de son commandement en août après avoir exprimé publiquement son point de vue sur la façon dont l’armée a retiré ses troupes d’Afghanistan, notamment en abandonnant la base aérienne de Bagram avant la fin du retrait.

L’armée a également ordonné à Scheller de subir une évaluation de sa santé mentale. Scheller avait dit à l’époque qu’il s’éloignait d’une pension de 2 millions de dollars.

Il a également dit: “Je ne vais nulle part.”

“Tout le monde a peur que le poids du système s’effondre sur moi. Mais je sais quelque chose que vous ne savez pas … c’est le système qui va se briser. Pas moi”, a poursuivi Scheller.

“C’est tout pour faire une vidéo Facebook qui était entièrement véridique”, a déclaré Tucker aux parents de Scheller à propos de l’incarcération.

La principale plainte de Scheller était un manque de responsabilité au sein de l’armée et du gouvernement.

“Quelqu’un a-t-il levé la main et a-t-il dit:” Nous avons complètement foiré cela? “”, avait demandé Scheller. “Je ne dis pas que nous pouvons reprendre ce qui a été fait. Tout ce que j’ai demandé, c’était la responsabilité, que les gens commentent ce que j’ai dit et disent : ‘Oui. Des erreurs ont été commises.’ Et s’ils l’avaient fait, je serais retourné à la base, je me serais soumis et j’aurais accompli ce que je voulais.”

Scheller a continué à publier des critiques sur LinkedIn, accusant notamment le général Kenneth McKenzie de “manquement au devoir”. Dans un autre post, il a déclaré que “la machine militaro-industrielle actuelle est cassée”

Scheller a également commencé à critiquer largement le gouvernement, demandant “le gouvernement actuel sert-il toujours les intérêts du peuple?”

Le père de Stuart a déclaré que son fils avait eu deux demandes après son arrestation : une, pour que son avocat soit appelé. Deuxièmement, le Marine a demandé à son père de « le dire à tout le monde ».

“Ils essaient d’enterrer notre fils”, a déclaré Cathy, ajoutant qu’elle faisait de son mieux pour garder leurs petits-enfants à l’abri de “tout cela”.

“Je veux dire merci au peuple américain, et je veux lui demander, si possible, de prier, de contacter vos membres du Congrès et de faire un don”, a déclaré Cathy.

Après la prise de Kaboul par les talibans alors que le retrait de l’Afghanistan était en cours, 13 militaires ont été tués dans une attaque terroriste de l’EIIS-K à une porte à l’extérieur de l’aéroport international Hamid Karzai. Dix des 13 tués étaient des Marines américains.