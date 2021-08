Maman et fils perdu depuis longtemps, 52 ans plus tard : « J’avais 14 ans quand tu m’as été enlevé… » | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Lynne Oakes, 68 ans, a eu son enfance brisée lorsqu’un homme plus âgé a profité d’elle et elle est tombée enceinte.

Elle a essayé sans succès au fil des ans de retrouver son fils, mais a maintenant profité d’une réunion émotionnelle grâce à l’émission ITV Long Lost Family.

L’équipe a retrouvé son fils, qui s’appelle maintenant Michael Cocks, vivant à Thetford, Norfolk, où il vit depuis son adoption.

Le constructeur Michael, 53 ans, est parti de chez lui pour rencontrer Lynne à quelques kilomètres de son lieu de naissance.

Elle a déclaré: “J’ai l’impression qu’un poids entier a été enlevé de ma tête. Il continue de me tenir la main tout le temps et il veut m’appeler maman. C’est adorable. C’était magique, absolument magique.”

Dépassé

Michael était tout aussi ravi et a déclaré: “Je suis aux anges. C’est une femme si adorable. J’attends juste avec impatience le reste du temps que nous pourrons passer ensemble. Elle va être une grande partie de notre famille. “

Michael a également présenté Lynne à sa fille Ellie et à son bébé.

Lynne a été bouleversée et a déclaré: “C’est une deuxième chance pour moi. Je suis une maman. Une grand-mère et une arrière-grand-mère.

“J’ai beaucoup de chance, n’est-ce pas ? C’est merveilleux. Est-ce que je vais me réveiller demain et ce n’est qu’un grand rêve ? Non. C’est vrai.”

Le couple est désormais en “contact permanent” et Lynne a reçu son premier cadeau de fête des mères.

L’employée de banque à la retraite Lynne, du nord de Londres, s’était mariée mais n’avait jamais eu d’autres enfants.

En regardant en arrière, elle a déclaré: “J’étais trop jeune. Mes parents ne pouvaient pas le supporter. Alors, c’était silencieux.”

Lynne a été envoyée dans une maison mère-bébé où son fils est né en mai 1968. Elle a ajouté : “Je le nourrissais et je lui parlais en lui disant que j’étais désolé. Je lui ai dit que je l’aimais et que je l’aimer et un jour je le trouverais.

“Et puis ils l’ont mis dans le lit de camp, ils l’ont juste emmené et c’était tout.

“Je voulais le garder. Je ne pouvais pas croire que quelque chose d’aussi beau m’ait été arraché des bras.”

Long Lost Family est le lundi sur ITV à 21 heures.