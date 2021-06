Maman fière ! Inés Gómez Mont vante la remise des diplômes d’Inesita

Devenir mère est l’une des expériences les plus importantes pour Inés Gómez Mont, qui a trouvé toutes les satisfactions de la maternité. Et même si elle aime vraiment être mère, la conductrice a admis que l’étape qu’elle a vécue avec son premier-né était sans aucun doute très spéciale, comme c’était le cas lorsqu’elle a connu pour la première fois l’amour de sa mère.

« Ma petite fille qui m’a appris à être mère et qui m’a donné la meilleure expérience que je puisse imaginer. Sans aucun doute, il y a 11 ans je ne t’ai pas donné la vie, tu me l’as donnée. Tu m’as réveillé le plus beau sentiment au monde que je n’aurais jamais imaginé pouvoir ressentir pour quelqu’un au monde”, a partagé Inés dans un message dédié à sa fille écrit à l’occasion du 11e anniversaire de la petite fille, qu’ils ont fêté en septembre dernier. .

« Je ne sais pas si je suis la meilleure maman pour toi, mais sans aucun doute, je m’efforce chaque jour de remplir ton cœur. J’espère qu’un jour vous lirez ceci (quand vous aurez Instagram, car je ne vous donnerai toujours pas la permission, même si vous me suppliez de l’avoir) et saurez à quel point je suis fier de vous et à quel point je me sens chanceux d’être votre maman. Vous êtes mon enseignante en maternité et je sais qu’à travers les étapes que vous découvrez à mes côtés, vous m’apprenez beaucoup de valeurs et d’expériences inoubliables », a-t-elle ajouté, émue.