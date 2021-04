Maman met les jouets de son fils de cinq ans dans des sacs poubelles ⋆ .

Les opinions sont partagées en cours de route (Photo: @ tabathamarie / metrograb)

Les parents ont différentes façons de discipliner leurs enfants, des temps morts aux coins coquins.

C’est un choix personnel – mais une femme divise ses opinions après avoir partagé comment elle a enseigné à son fils une leçon sur TikTok.

L’utilisateur @tabathamarie a partagé une vidéo sur l’application de médias sociaux expliquant que son fils de cinq ans avait refusé de nettoyer sa chambre.

Tabatha a sous-titré la vidéo: “ J’ai détesté voir son visage quand il a vu sa chambre. Cela m’a fait tout autant mal, mais mes bébés ne seront pas irrespectueux.

Dans ce document, elle a déclaré aux téléspectateurs qu’elle avait demandé à son fils deux jours de suite de ranger sa chambre, mais il a répondu: “ Non, tu la nettoies maman ”.

-Ok, je vais le faire, volontiers, dit Tabatha.

La vidéo s’est ensuite tournée vers elle en train de jeter ses jouets dans des sacs poubelles tandis que la légende disait: “ Trash here we come. ”

Elle a ajouté: “ Maman n’élève pas des hommes irrespectueux. Ce n’est pas un travail de «maman» ou un travail de «femme» de faire quoi que ce soit (sic).

«Vous faites le désordre, nettoyez-le. Vous voyez maman se débattre, aidez-la. Ne restez pas assis là et laissez une femme se débattre (sic).

«Mes bébés l’apprendront rapidement.

Depuis que Tabitha a publié la vidéo, elle a reçu plus de 3,4 millions de vues et 23 000 commentaires.

Naturellement, il y a eu un débat animé dans la section des commentaires, certains louant sa technique.

“ J’ai 18 ans et ma mère l’a fait quand j’avais probablement 10 ans parce que j’ai refusé. Et après cette semaine sans jouets, j’ai appris très vite à nettoyer après moi », a écrit un utilisateur.

«Comment mes enfants seront élevés», a déclaré un autre.

Cependant, d’autres ont critiqué cette décision.

«À en juger par les jouets, il est trop jeune pour cette responsabilité entière. Si vous voulez que ce soit propre, commencez par l’aider, puis faites en sorte qu’il le fasse seul », a écrit un spectateur.

«Ma mère faisait quelque chose de similaire à un âge très similaire. Cela m’a traumatisé à jamais et dans la vie adulte, le nettoyage est toujours une tâche extrêmement stressante », a ajouté un autre.

Tabatha s’est jointe aux commentaires et a dit à ses partisans que les jouets de son fils se trouvaient en fait au sous-sol et que sa méthode consistait à lui apprendre à “ ne pas manquer de respect à une femme sous quelque forme que ce soit (sic) ”.

Puis dans une vidéo ultérieure, elle a confirmé que les jouets resteraient au sous-sol comme cours et que son fils pourrait les récupérer.

