“Maman Mia!” ABBA prépare une mystérieuse surprise

Nous sommes tous passés par là : c’est une soirée cinéma avec vos amis ou votre partenaire et vous êtes d’humeur pour un film sportif classique. Le problème est que certains des exploits sportifs les plus exceptionnels jamais capturés sur film ont été négligemment classés dans un autre genre : The Rom-Com. Écoutez, il n’y a […] More