Maman ours et son petit profitent des toboggans de la cour d’école ; “Essayez de ne pas sourire”

in

Une maman ours et son ourson intrépide n’ont pu résister mardi à la tentation de monter à bord d’un engin de jeu et de dévaler ses toboggans.

« Il y a eu une petite prise de contrôle du terrain de jeu cet après-midi alors que les enseignants partaient pour la journée », lit-on dans la description sur Facebook de l’école primaire Isaac Dickson à Asheville, Caroline du Nord. « Regardez toute la vidéo et essayez de ne pas sourire. »

Les images, capturées par Betsie Stockslager Emry, montrent une maman ours agissant comme n’importe quel parent responsable, allant d’abord sur le plus grand toboggan, puis encourageant son petit à essayer le plus petit toboggan.

AUSSI SUR FTW OUTDOORS: Le saut «étonnant» de Leopard présenté dans une vidéo au ralenti

« Tu peux faire celui-ci, chérie. C’est un plus petit », l’un des enseignants imite maman ours dans la vidéo. “Tu peux le faire!”

Les enseignants semblaient apprécier le temps de jeu des ours autant que les bruins appréciaient leur expérience de liaison, et l’école a assuré que “tous les enfants étaient en sécurité à l’intérieur à ce moment-là”.