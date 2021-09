Maman partage la recette secrète d’un détachant magique pour matelas qui fonctionne à chaque fois .

Il est temps d’enfin éclaircir les preuves de cette fois où vous avez renversé une tasse de thé entière au lit (Photo : mama_mila_au/Instagram)

Peu importe à quel point vous faites attention ou quel surmatelas vous achetez, un jour votre matelas réussira à se tacher.

C’est peut-être dû au fait qu’un enfant fait pipi au lit, laisse tomber une tasse de thé ou l’arrivée surprise de vos règles dans la nuit.

Quelle qu’en soit la cause, ces marques persistantes peuvent être difficiles à faire bouger – vous ne pouvez pas simplement faire passer votre matelas dans la machine à laver, après tout.

On se réjouit donc d’une solution proposée par la maman et influenceuse Chantel Mila, de Melbourne.

Elle a partagé une recette pour ce qu’elle appelle un «détachant magique pour matelas», qui, selon elle, fonctionne à chaque fois.

“Je travaille sur une solution depuis des mois”, a expliqué Chantel sur Instagram. «Cette méthode est tellement gagnante et j’en suis si fier. Je l’ai testé contre des taches plus anciennes et plus récentes, et cela a si bien fonctionné.’

Alors, quelle est l’astuce secrète ? Tout est dû à un mélange de bicarbonate de soude, de peroxyde d’hydrogène et de liquide vaisselle. Facile et beaucoup moins cher que de faire nettoyer un matelas par un professionnel.

Chantel conseille de mélanger du peroxyde d’hydrogène à 3% – que vous devriez pouvoir trouver dans les supermarchés et les pharmacies – avec une “presse de savon à vaisselle” dans un flacon pulvérisateur.

Vous vaporisez la solution directement sur la tache jusqu’à ce que le matelas soit humide, puis saupoudrez de bicarbonate de soude et frottez avec une brosse.

Voila (Photo: Chantel Mila)

Laissez reposer le mélange pendant 15 minutes, puis passez l’aspirateur. Espérons que la tache aura disparu.

Si vous souhaitez essayer le hack, Chantel vous invite à faire d’abord un test de patch, car tous les tissus sont différents.

Plus : Nettoyage



Et si vous vous sentez paresseux et que vous ne vous souciez pas de faire votre propre mélange, pour un peu plus d’argent, vous pouvez acheter des produits dédiés en ligne, qui fonctionnent essentiellement de la même manière.

Mais compte tenu du nombre d’utilisations que contient le bicarbonate de soude, autant faire le plein.

