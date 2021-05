Maman partage une terrible épreuve après avoir été prise en otage par un ex ⋆ .

Rhianon Bragg a parlé de son calvaire dans le but d’aider les autres (Photo: Daily Post / Rhianon Bragg)

Une mère qui a été prise en otage sous la menace d’une arme pendant la nuit par son ancien partenaire a parlé de son terrible calvaire dans l’espoir d’encourager d’autres victimes de violence conjugale à se manifester.

Rhianon Bragg a été prise en embuscade par Gareth Wyn Jones alors qu’elle retournait dans sa ferme rurale à Rhosgadfan, près de Caernarfon, tard dans la nuit en août 2019.

Vêtue d’un équipement de camouflage et armée d’un fusil de chasse, la femme de 57 ans a retenu Mme Bragg en otage dans une grange pendant huit heures, menaçant à plusieurs reprises de la tuer et de laisser ses quatre enfants sans maman.

Mme Bragg a déclaré que Jones la contrôlait et la menaçait depuis longtemps avant cela, mais qu’il a fallu être kidnappée pour que la police puisse enfin l’inculper.

Elle a ajouté que l’épreuve aurait pu être évitée si ses plaintes avaient été suivies plus tôt.

Mme Bragg a déclaré: “ Ce qui me fait vraiment honte, c’est qu’il y a une chance que quelque chose soit fait à ce sujet, mais rien ne se passera avant qu’il ne soit trop tard pour quelqu’un.

«Et je m’inquiète du niveau de vengeance. Pourquoi ne le ferait-il pas cette fois?

“ Il m’a dit cette nuit-là qu’il n’avait rien à perdre – donc je ne peux pas imaginer qu’il aura l’impression qu’il a beaucoup plus à perdre maintenant.

«Je me sens juste totalement non protégé par le système.

Rhianon Bragg a été menacée par son ancien partenaire Gareth Wyn Jones (Photo: Ian Cooper / North Wales Live)

La campagne de harcèlement de Jones s’est intensifiée lorsque Mme Bragg a mis fin à leur relation de cinq ans en avril 2019.

Refusant d’accepter que c’était fini, il a commencé à la traquer, à la bombarder de messages et à se présenter à l’improviste chez elle pour essayer de lui parler.

Elle a signalé son comportement à la police en mai de cette année-là, mais il a été décidé qu’aucune autre mesure ne serait prise et la campagne a repris.

Inquiète de ce que son ex-partenaire ferait ensuite, Mme Bragg a fait installer un système de vidéosurveillance à son domicile afin de soutenir ses plaintes.

Cela a fini par capturer le moment effrayant où Jones a sorti le fusil de chasse et l’a tenu contre sa poitrine avant de l’arracher.

Revivant l’épreuve, elle a déclaré: “ En sortant de la voiture, il a soudainement sauté et cogné, juste devant moi, dans son pantalon et sa veste de camouflage et ses gants de tir en cuir noir, il avait le canon de l’arme à l’intérieur. ma poitrine.’

La vidéosurveillance de Mme Bragg a capturé le moment effrayant où Jones a tenu un fusil de chasse contre sa poitrine (Photo: Rhianon Bragg)

Elle a ajouté: “ Je savais tout de suite que je ne pouvais rien faire, j’étais complètement hors de contrôle. Il est plus grand et plus fort que moi, et je savais que je ne pouvais pas dépasser ce qui sort du canon d’une arme à feu.

«Une minute, il menaçait de me tuer, d’autres fois il a dit qu’il allait me tuer avant de se suicider. Je pensais constamment à ce que j’aurais à faire et à dire pour passer la minute suivante.

Après environ cinq heures, Jones a décidé de quitter la grange et a forcé Mme Bragg à les conduire chez lui dans le village.

Elle a déclaré: “ Alors que je montais dans la voiture, il s’est retourné et m’a dit en gallois qu’il m’aimait.

“ J’ai dit quelque chose comme je ne savais plus ce qu’était l’amour et c’était tout, son visage a changé et j’ai pensé, je dois faire quelque chose – alors je me suis avancé et j’ai mis mes bras autour de lui.

“ Je ne voulais pas le serrer dans mes bras, je le faisais parce que je devais faire quelque chose sinon j’aurais eu beaucoup de problèmes.

“ Et c’est à ce moment-là que j’ai senti la ceinture de fusil de chasse qu’il portait sous sa veste. ”

Le lendemain matin, Mme Bragg a réussi à persuader Jones de la laisser se rendre à un rendez-vous chez le médecin. Enfin, seule dans la chambre du médecin généraliste, elle a pu dire à quelqu’un ce qui se passait.

La police a été appelée, la chirurgie a été verrouillée et Jones a été arrêté dans le parking.

Mme Bragg a déclaré: “ En quittant sa maison avant d’aller chez le médecin généraliste, je me souviens qu’il m’a embrassé et j’ai pensé qu’il était complètement délirant.

“ Il venait de me tenir sous la menace d’une arme pendant la nuit, mais dans son esprit, tout allait bien. Comment quelqu’un peut-il calculer après ce genre de comportement que tout allait bien?

“ C’est en soi un aspect incroyablement dangereux de son maquillage pour lequel une ordonnance d’interdiction ne fera rien. ”

Elle a donné un autre exemple de son comportement coercitif.

Mme Bragg a décrit une conversation avec un voisin de passage, qui a déclaré que Jones leur avait dit qu’elle avait eu un accident et avait subi “ un coup à la tête ”.

Elle a ajouté: “ À quoi ça sert? Ce n’est pas seulement le cas qu’il a inventé un mensonge étrange, ce qu’il faisait était un contrôle très coercitif.

“ Il posait les bases pour que les gens pensent que je n’étais pas tout à fait bien, donc si je disais quelque chose à propos de son comportement, peut-être qu’ils penseraient bien, elle a eu un coup à la tête. ”

Mme Bragg photographiée avec Jones (Photo: Rhianon Bragg)

Jones a par la suite plaidé coupable de harcèlement criminel, de faux emprisonnement, de menace de mort et d’une accusation d’arme à feu et a été emprisonné pendant quatre ans et demi avec une période de licence prolongée de cinq ans.

Il a également fait l’objet d’une ordonnance de non-communication de 10 ans, l’empêchant de contacter Mme Bragg ou de se rendre à moins de 800 mètres de son domicile.

Mais Mme Bragg craint que ce ne soit pas suffisant pour la protéger, ainsi que sa famille, après sa libération.

Elle a déclaré: “ Quand il sort, je suis massivement en danger. La police m’a dit à plusieurs reprises: «tu as tellement de chance d’être en vie».

“ Dans mon esprit, à moins qu’il ne soit physiquement éloigné de moi, de mes enfants et de sa prochaine victime, ce n’est pas sûr.

“ Tout ce que je peux espérer, c’est que les conditions du permis qui seront discutées plus près de la libération conditionnelle seront renforcées afin qu’il ne puisse pas revenir au village, mais je suis terrifié qu’elles ne le soient pas.

«Vous entrez dans cette croyance en la justice et que la loi vous protégera, et en fait l’une des choses que j’ai apprises est qu’il y a une différence énorme entre la justice et la loi.

«Les victimes sont traitées de manière épouvantable.

Elle a poursuivi: “ Si raconter mon histoire peut sensibiliser à la manière dont le système traite les victimes et s’il n’aide qu’une seule autre personne en leur donnant la force de faire quelque chose avant que cela ne leur arrive, alors j’ai fait un petit point positif. d’une situation vraiment horrible.

«Ne rien faire si on vous a donné une opportunité semble mal.

Un porte-parole du ministère de la Justice a déclaré: “ Les délinquants libérés sous licence sont étroitement surveillés et peuvent être renvoyés en prison s’ils enfreignent les conditions strictes sur les lieux de voyage et les personnes à contacter. ”

La police du nord du Pays de Galles n’a pas souhaité faire de commentaire.

