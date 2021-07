Maman percutée en voiture au camping Conscious Tribal Gathering dans le nord du Pays de Galles | Royaume-Uni | Nouvelles

Jenna O’Neill, 32 ans, a été heurtée par un véhicule garé qui avait dévalé une colline lors du Conscious Tribal Gathering dans le Denbighshire, dans le nord du Pays de Galles. Sa fille Ayla, âgée de deux ans, a été mise en sécurité par son mari Stephen quelques instants avant l’impact terrifiant de samedi

Jenna a été transportée par avion à l’hôpital où elle a déclaré qu’elle pensait que “toute sa famille était décédée”, rapporte Wales Online.

S’exprimant depuis son lit d’hôpital à Stoke, la mère a déclaré: “Mon enfant de deux ans et demi n’a survécu à cet incident que parce que mon mari l’a jetée hors du chemin de la voiture alors qu’elle roulait sur la route.

“C’est un héros. Les choses seraient très différentes sans ses actions rapides et réfléchies.”

Jenna, du Gloucestershire, a déclaré à la BBC : “Mentalement, je continue de repenser à ce qui s’est passé. Je croyais vraiment que toute ma famille était morte.

“J’ai vraiment du mal avec le fait qu’il y a deux jours j’étais en bonne santé et que je m’amusais avec ma famille et maintenant je suis incapable de me déplacer dans un lit d’hôpital, incapable de voir ma famille car je suis si loin de chez moi à cause de Restrictions liées au Covid.”

Ayla “s’est échappée avec des coupures” et Stephen a une cheville fracturée mais est depuis sorti de l’hôpital.

Mais Jenna est dans un état critique mais stable à l’hôpital après avoir subi une fracture de la clavicule, 10 côtes cassées et une fracture du bassin ainsi que des dommages au foie et à la rate.

“Tout cela est gérable car je suis tellement conscient que cela aurait pu être bien pire s’il n’y avait pas eu les actions de mon mari héroïque qui a jeté notre tout-petit hors du chemin de la voiture venant en sens inverse. Je suis donc reconnaissant pour leur sécurité. , a ajouté la mère.

La police du nord du Pays de Galles a déclaré avoir été appelée pour un rapport selon lequel un “véhicule inoccupé avait roulé sur une tente dans un camping près de Corwen”, qui se trouve à environ 15 miles à l’ouest de Wrexham.

La force a lancé une enquête et est en liaison avec le Health and Safety Executive.

Le Welsh Ambulance Service a confirmé qu’ils avaient été appelés pour des “signalisations d’une collision routière impliquant des piétons” dans le quartier Glyndyfrdwy de Corwen vers 13h30 samedi.

Le service a déclaré qu’une personne avait été transportée par ambulance aérienne vers l’unité de traumatologie majeure de l’hôpital universitaire de Stoke tandis que deux personnes avaient été emmenées à l’hôpital Maelor de Wrexham dans une ambulance routière.