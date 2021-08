Maman qui a versé une bouilloire d’eau sucrée bouillante sur le voisin sort libre du tribunal | Royaume-Uni | Nouvelles

Chloe Walsh, une mère de deux enfants de 27 ans, a attaqué sa voisine Kimberley Caples lors d’une dispute dans le quartier de Kirkby, Merseyside, à Liverpool.

Alors que l’eau chaude utilisée lors de l’attaque contenait du sucre, un médecin légiste a confirmé que la présence de sucre n’avait pas augmenté l’intensité de la blessure dans ce cas.

Cependant, Mme Caples s’est retrouvée avec des “brûlures au visage sur le côté droit du visage et du cuir chevelu” qui ont laissé des cicatrices.

Cependant, Mme Caples s’est retrouvée avec des “brûlures au visage sur le côté droit du visage et du cuir chevelu” qui ont laissé des cicatrices.

Malgré les dommages au visage de la victime, Walsh a été épargnée par la prison après qu’un tribunal a appris qu’elle était la principale personne qui s’occupait de ses deux enfants.

Martine Snowdon, poursuivante devant la Crown Court de Liverpool, a déclaré que Walsh avait plaidé coupable d’avoir infligé des lésions corporelles graves sans intention au motif que la victime s’était “présentée près de l’adresse du domicile de l’accusé” à la suite d’un “différend entre les parties”.

Mme Snowdon a déclaré que l’incident était “assez rapide” et “impulsif”, et que les blessures subies seraient le résultat de quelque chose que le juge a dit n’était “pas prémédité ou planifié” et était “clairement quelque chose fait sous l’impulsion du moment “.

L’incident, qui s’est produit en avril de l’année dernière, serait dû au fait que Mme Caples s’était rendue à l’adresse de Walsh après avoir découvert qu’une fenêtre du salon avait été endommagée et Mme Snowdon a déclaré que Walsh “avait vraiment peur pour sa sécurité”.

L’altercation entre les deux parties a été entendue par des voisins, selon des informations selon lesquelles l’une d’entre elles “a entendu des voix élevées” et “quand une dispute avait lieu, Walsh est sortie de son adresse avec une bouilloire blanche à la main”.

Un autre a déclaré avoir entendu Walsh dire “Attention” pendant la dispute.

LIRE LA SUITE: Des adolescents s’enfuient après avoir percuté une voiture alors qu’un délit de fuite dramatique est filmé

En évoquant l’altercation entre voisins, il a déclaré que son client “s’en souvient avec une grande honte, un grand degré de remords et un grand degré de regret”.

Il a dit qu’elle souhaitait pouvoir “remonter le temps” afin qu’elle puisse “gérer la situation d’une manière totalement différente” et, comme moyen de se séparer de l’incident, a déclaré qu’elle s’était depuis éloignée de la région.

Le juge Recorder Ian Unsworth, QC, a déclaré à propos de Walsh : « C’est triste que quelqu’un de votre âge, une mère avec tous les problèmes que vous avez eus dans votre vie et les grands efforts que vous avez déployés pour surmonter ces problèmes, devrait se retrouver dans le quai d’un tribunal correctionnel condamné à une peine pour une affaire aussi grave.”

Le juge, qui a prononcé la peine, a déclaré qu’il s’agissait non seulement d’un cas grave qui “aurait pu être beaucoup plus grave” mais “également d’un cas très triste”.

Il a statué qu’« une peine d’emprisonnement aurait un impact négatif important sur les autres », et a condamné Walsh à une peine avec sursis de 18 mois pendant 20 mois et lui a ordonné de remplir 20 exigences d’activités de réadaptation et 150 heures de travail non rémunéré.

Lors de son verdict, le juge a également imposé une ordonnance restrictive de cinq ans empêchant Walsh de contacter sa victime.