Maman rend hommage à Semina Halliwell, 12 ans, qui s’est suicidée en juin

Rachel a dit qu’elle avait été dévastée par la mort de sa fille Semina (Photos: Liverpool Echo)

Une maman dont la fille de 12 ans s’est suicidée a déclaré qu’elle « se sentait vide » sans elle alors qu’elle marquait ce qui aurait été son 13e anniversaire.

Semina Halliwell, de Southport, est décédée le 12 juin après avoir passé quatre nuits à l’hôpital.

Sa mère, Rachel Halliwell, a déclaré que les derniers mots que sa fille lui avait dit avant d’être plongée dans le coma étaient qu’elle avait été violée. La divulgation a été signalée à la police. Aucune cause de décès n’a été confirmée.

Jeudi, jour où Semina aurait eu 13 ans, sa mère lui a rendu un hommage déchirant et poignant.

Elle a dit au Écho de Liverpool: ‘Je me sens vide, dévasté et effrayé avant de vivre ce qui aurait été son anniversaire, sans elle.

«Il y a un trou dans ma vie qui ne pourra plus jamais être comblé, aggravé par les circonstances horribles quant à comment et pourquoi elle est morte.

‘[She was] une fille pure et innocente avec toute sa vie devant elle, et elle n’est plus là.

« Mon cœur s’est brisé en un million de morceaux, je veux juste récupérer mon bébé. »

Rachel a dit qu’elle voulait que sa fille reste dans les mémoires comme une » fille belle, drôle et généreuse « .

Semina Halliwell, 12 ans, de Southport, est décédée le samedi 12 juin après avoir passé quatre nuits à l’hôpital (Photo: Liverpool Echo)

Elle a poursuivi: « Elle était unique de par son nom à son apparence, elle restera toujours une belle fille de 12 ans qui s’est démarquée de la foule. »

L’hommage de Rachel est venu alors que l’ancienne école primaire de Semina, l’école primaire St Patrick à Southport, a ouvert un jardin commémoratif en sa mémoire.

Le jardin, qui a été inauguré lors d’une cérémonie privée à laquelle ont assisté les élèves, le personnel et la famille de Semina, est destiné à être un espace où les enfants peuvent trouver «la paix et l’amitié».

Le curé de la paroisse, le père John Heneghan, qui a béni la région, a déclaré: « Nous nous souvenons de Semina avec un tel amour et prions pour sa mère et ses proches avec une profonde compassion. »

