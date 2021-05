Maman trouve des photos du mort-né de son fils et de son ami sur la page des “ bébés laids ” ⋆ .

Le compte cruel a publié une photo de Courtney Tait, de son partenaire Scott et de leur fils Hudson (Photo: Evening Gazette)

Une maman a eu le “ cœur brisé ” après avoir trouvé des photos de son fils de neuf mois et du mort-né de son amie sur un compte Instagram dédié aux “ bébés laids ”.

Courtney Tait, 21 ans, a été bouleversée de découvrir qu’une photo privée d’elle, de son partenaire Scott et de leur fils Hudson figurait parmi des dizaines d’autres images de bébés publiées sur la page cruelle.

Les photos, destinées principalement aux enfants de Teesside, ont été prises à partir de comptes Facebook et Instagram publics et privés.

Les familles pensent que l’agresseur est de la même zone après avoir retracé l’adresse IP jusqu’à la zone de Ropner Park.

Plus de 200 personnes ont rapporté la page sur les images, a déclaré Courtney, tandis qu’une fille a déclaré qu’elle et sa mère avaient reçu des menaces de mort à partir du compte.

Courtney a également été choquée de découvrir également des images privées de l’enfant mort-né d’un ami sur la page. Ils ont maintenant limité leurs comptes de médias sociaux.

Elle a déclaré: “ C’était déchirant pour être honnête, la dernière chose que je veux, c’est que mon fils soit traité de laid.

Courtney a déclaré qu’elle avait le “ cœur brisé ” lorsqu’elle a réalisé que les gens publiaient des photos de son fils (Photo: Evening Gazette)



Facebook a maintenant supprimé le compte Instagram pour avoir enfreint les règles d’intimidation et de harcèlement (Photo: Evening Gazette)

«Je sais que mon enfant est magnifique – ce n’est pas à propos de ça.

“ Il s’agit plus de qui regarde mon enfant, de prendre une photo de mon enfant de neuf mois et de la publier pour que d’autres personnes étranges la voient.

“ Ce qui aggrave les choses, c’est que nous nous demandons quel genre de personnes suivent ce compte? Nous n’avons aucune idée.

Une autre maman a écrit sur Facebook: “ Je ne sais pas qui est assez malade pour faire ça.

“ Ils ont essayé de me suivre trois fois, je les ai suivis pour m’assurer que mon bébé n’était pas là-bas. ”

Facebook a depuis supprimé le compte pour avoir enfreint les règles sur l’intimidation et le harcèlement.

Un porte-parole a déclaré que les lignes directrices de la communauté de la société indiquent clairement que l’intimidation ou le harcèlement ne seront pas tolérés sur la plateforme de médias sociaux.

Cela intervient alors que l’Ofcom a reçu le pouvoir d’infliger des amendes aux entreprises de médias sociaux et de bloquer l’accès aux sites mardi, dans le but de lutter contre les contenus préjudiciables en ligne dans le cadre du projet de loi sur la sécurité en ligne du gouvernement.

Contactez notre équipe de nouvelles en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();