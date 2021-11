Erykah Badu a fait irruption sur la scène en 1997, avec la sortie de son premier album révolutionnaire, Baduizm. Présentant une gamme impressionnante de voix qui a incité les auditeurs à la comparer à Billie vacances, l’album a également vu Badu recevoir le crédit pour la naissance de la néo-soul. En vérité, cependant, elle a créé une atmosphère qui lui est propre. Aucune de ses chansons ne se ressemble, mais un morceau de Badu est indéniable : un son sensuel et sombre avec des voix qui glissent de haut en bas. Fortement optimiste et authentique, sa musique est l’équivalent sonore de la sensation de soleil sur la nuque, et sur son deuxième album, Mama’s Gun, Badu a plongé profondément dans les moments charnières de ce que signifiait être vivant, apprendre comment se renforcer contre un raz-de-marée écrasant d’émotions.

Reflétant l’état de la féminité noire

Alors que Baduizm l’a transformée en un nom familier, Mama’s Gun a cimenté son statut de nouveau visage du R&B. Après avoir pris plusieurs années pour élever son premier enfant, Badu est retournée en studio pour enregistrer son deuxième album, inspiré en grande partie par l’amour et sa relation avec son partenaire de l’époque, Andre Benjamin. Se penchant sur un son plus organique avec des paroles moins insaisissables, Badu a choisi de parler de l’état de la féminité noire et du monde qui l’entoure.

Pour ceux qui s’attendent à une autre collection downtempo de méditations sensuelles, l’ouverture funk du groupe en direct, « Penitentiary Philosophy », met cette notion au repos. Alors que Mama’s Gun est stylistiquement ambitieux, le son est également réconfortant et familier. L’ingénieur Russell Elevado a introduit un son chaleureux et mielleux en utilisant exclusivement des microphones et du matériel d’enregistrement vintage pour l’album, qui a été enregistré dans les célèbres studios Electric Lady. Le studio abritait régulièrement un collectif de musiciens qui s’appelaient eux-mêmes The Soulquarians, des collaborateurs fréquents qui se sont inspirés les uns des autres, solidifiant le son néo-soul du début des années 2000 avec des albums marquants comme celui de D’Angelo. Vaudou et Communcomme de l’eau pour le chocolat, un changement de carrière.

Coulant du passé au présent

Le ton de Mama’s Gun s’accorde bien avec le reste du catalogue de Badu. La chanteuse a un certain talent pour le flux et le reflux dans le présent, avec des sentiments de nostalgie cachés dans sa poche arrière et une persévérance nostalgique envers l’avenir. C’est là que réside le génie de son art : dans le commentaire qui penche vers la mélodie, et le débordement de tension et de sentiment dans chaque mot.

« Bag Lady » était le premier single de l’album, racontant l’histoire d’une femme apportant trop de bagages lourds et émotionnels dans une nouvelle relation. Badu met en garde contre « emballer la lumière » et se détendre avec amour-propre, sans laisser le passé dicter son avenir : doit s’accrocher / C’est toi, c’est toi, c’est toi.

Alors que le baduzisme était dense en métaphore, Mama’s Gun – en particulier « Bag Lady » – est plus ancré et lyriquement direct, abordant les problèmes universels des relations. La chanson a permis à Badu de remporter son premier succès dans le Top 10, culminant au 6e rang du Billboard Hot 100, et a ensuite été nominée pour deux Grammy Awards.

Creuser avec Dilla

Pour le deuxième single de l’album, « Didn’t Cha Know », Badu a fait appel à un producteur visionnaire de hip-hop J Dilla. Autour d’un extrait de « Dreamflower » de Trika Blue, elle a construit un morceau langoureux sur l’indécision et l’ambivalence envers l’avenir, décrochant un autre signe de tête Grammy dans le processus. Le dernier single de Mama’s Gun, » Cleva « , était une autre production de Dilla : un morceau jazzy soul qui résumait parfaitement le son sans effort de Badu tout en transmettant des leçons de vie. Elle a également obtenu une passe décisive sur le morceau du pionnier du soul-jazz Roy Ayers au vibraphone.

En gardant peut-être le meilleur pour durer, sur le plus proche de l’album, « Green Eyes », Badu livre une gamme d’émotions dans une ballade tentaculaire de dix minutes. Alors qu’elle parcourt les étapes de la fin d’une relation – de l’ex-amant jaloux à l’acceptation, puis aux tentatives de réconciliation – les styles musicaux changent avec chaque section de la chanson. Vraiment l’un des moments forts de la carrière de Badu, il marque également l’une des meilleures chansons R&B de la décennie.

Peu de temps après la sortie de Mama’s Gun, le 21 novembre 2000, il a été certifié platine aux États-Unis et a ensuite reçu la certification argent au Royaume-Uni. L’honnêteté ne manque pas dans la musique d’Erykah Badu, et Mama’s Gun est un recueil d’adages plutôt qu’une capsule temporelle stylistique, parlant de moments où l’auto-révolution est nécessaire à la croissance.

