Mamata affirme que le Centre a gelé les comptes bancaires des Missionnaires de la Charité de Mère Teresa, précise le ministère de l’Intérieur

Le Centre a gelé tous les comptes bancaires des Missionnaires de la Charité fondés par Mère Teresa, a déclaré lundi le ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee. Exprimant son choc, Banerjee a déclaré que cette décision avait laissé les 22 000 patients et employés des Missionnaires de la Charité sans nourriture ni médicaments.

« Choqué d’entendre cela à Noël, le ministère de l’Union A GELÉ TOUS LES COMPTES BANCAIRES des Missionnaires de la Charité de Mère Teresa en Inde ! Leurs 22 000 patients et employés se sont retrouvés sans nourriture ni médicaments », a-t-elle tweeté. « Bien que la loi soit primordiale, les efforts humanitaires ne doivent pas être compromis », a ajouté Banerjee.

Le ministère de l’Intérieur a cependant réfuté l’accusation et déclaré que l’organisation avait elle-même envoyé une demande à la State Bank of India pour geler ses comptes. « Le MHA n’a gelé aucun compte de MoC. La State Bank of India a informé que le ministère du Commerce avait lui-même envoyé une demande au SBI pour geler ses comptes », lit-on dans un extrait d’une note de presse publiée par le gouvernement.

Selon une note de presse du gouvernement indien, la demande de renouvellement de l’organisation en vertu de la Foreign Contribution Regulation Act (FCRA) a été refusée le 25 décembre pour ne pas avoir rempli les conditions d’éligibilité en vertu de la FCRA 2010 et des règles de réglementation des contributions étrangères 2011. « No request/revision application a été reçu des Missionnaires de la Charité (MoC) pour examen de ce refus de renouvellement », a ajouté le communiqué du PIB.

Le communiqué indique également que certains intrants défavorables ont été remarqués lors de l’examen de la demande de renouvellement du MoC. « En considération de ces contributions enregistrées, la demande de renouvellement du MoC n’a pas été approuvée. L’enregistrement FCRA de MoC était valable jusqu’au 31 décembre 2021 », a-t-il déclaré.

Citant le tweet de Banerjee, le député du Congrès Shashi Tharoor a qualifié la décision présumée de « choquante » et de « honteuse ». « C’est effectivement choquant. Lorsque Mère Teresa remporte un prix Nobel, l’Inde se réjouit. Lorsque son organisation sert les pauvres et les démunis, le gouvernement coupe leur financement. Indigne », a-t-il écrit.

