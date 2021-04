Mamata Banerjee a comparé les musulmans aux vaches laitières: Asaduddin Owaisi réagit au clip audio du Clubhouse de Prashant Kishor

Asaduddin Owaisi a affirmé que les habitants de Malda et de Murshidabad doivent boire de l’eau contaminée à l’arsenic, fruit d’un “apaisement flagrant”.

Le chef de l’AIMIM, Asaduddin Owaisi, a déclaré aujourd’hui que les électeurs les plus fidèles n’avaient reçu que l’humiliation pendant des décennies de la part du TMC et de la gauche. Owaisi a réagi aux prétendus clips audio du Clubhouse du stratège de sondage de TMC, Prashant Kishor, dans lesquels il aurait prétendu que les partis du Bengale occidental avaient eu recours à la politique d’apaisement au cours des 20 dernières années. «La vérité est que les électeurs les plus fidèles de TMC & Left n’ont rien d’autre que l’humiliation depuis des décennies. En échange de leur loyauté, @MamataOfficial a comparé les musulmans aux vaches à traire. Maintenant, elle doit implorer les musulmans de ne pas diviser leurs voix. S’il y a de l’apaisement, pourquoi cette mendicité? ” a tweeté Owaisi remettant en question les affirmations de Prashant Kishor.

Partageant les clips audio sur son compte Twitter, Asaduddin Owaisi a déclaré que Prashant Kishor avait choisi de bouc émissaire pour les échecs de Mamata Banerjee. «Le célèbre stratège de sondage de @ MamataOfficial s’exprime ici sans faits. Au lieu de s’interroger sur la façon dont elle a permis au communautarisme majoritaire de prendre racine au Bengale, il a choisi de faire le bouc émissaire des musulmans pour ses échecs. Les musulmans représentent 27% de l’État mais n’ont que 6% d’emplois publics, seulement 11% des étudiants de l’enseignement supérieur sont musulmans et 80% des musulmans ruraux gagnent moins de 5 000 roupies. 6 districts les moins performants en matière de soins de santé ont une part de population musulmane de plus de 25%. Mais leur part dans la population carcérale est de 37% », a déclaré Owaisi.

Owaisi a affirmé que les habitants de Malda et de Murshidabad doivent boire de l’eau contaminée à l’arsenic comme fruit d’un «apaisement flagrant». Il a dit que les mauvais traitements infligés aux musulmans par la gauche sont enregistrés par le comité Kundu et Sachar et même leurs réformes agraires les plus célèbres n’ont pas atteint les musulmans. Il a affirmé que les 3/4 d’entre eux sont toujours sans terre.

Les habitants de Malda, Murshidabad, etc. doivent boire de l’eau contaminée à l’arsenic. Ce sont les fruits d’un «apaisement flagrant». Les mauvais traitements infligés aux musulmans par la gauche sont enregistrés par le comité Kundu & Sachar. Leurs réformes agraires les plus célèbres n’ont pas atteint les musulmans. 3/4 d’entre eux sont sans terre [3/n] – Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) 10 avril 2021

Il a accusé Mamata Banerjee d’avoir laissé grandir Hindutva. «Pourquoi @MamataOfficial va-t-elle partout pour parler de son Gotra et de sa place élevée dans le système varna? Elle a dit aux musulmans qu’elle les protégerait de l’Hindutva, mais son stratège avoue qu’elle a laissé grandir l’Hindutva. Elle avait un travail et elle a échoué. Allah nous protège d’un tel apaisement », a-t-il dit.

Asaduddin Owaisi a ensuite critiqué les journalistes présents lors de la discussion sur le Clubhouse, affirmant que «pas un seul journaliste de ce club estimé n’a jugé important de contester ou d’interroger ce mensonge flagrant d’apaisement des minorités et d’aliénation de la majorité».

Prashant Kishor aurait déclaré dans l’audio que le BJP gagnait le Bengale occidental selon l’enquête interne du TMC. Il a également déclaré que le Premier ministre Narendra Modi et Mamata Banerjee sont également populaires au Bengale.

