Mamata Banerjee accuse Amit Shah d’avoir attaqué les travailleurs de TMC, dit Tripura CM n’a pas d’audace

Le ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, a affirmé aujourd’hui que le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, était à l’origine de la récente attaque contre les travailleurs du Congrès de Trinamool (TMC) à Tripura. Elle a également déclaré que Tripura CM Biplab Deb n’a pas « l’audace » de commettre un tel acte et que la police y est restée un spectateur muet.

Banerjee a déclaré que de telles attaques ne sont pas possibles sans le soutien actif du ministre de l’Intérieur. Le CM du Bengale occidental a visité aujourd’hui l’hôpital SSKM à Kolkata et a rencontré les personnes blessées lors de l’attaque.

S’adressant à la fête du safran, Banerjee a déclaré que le BJP dirigeait un gouvernement anarchique dans les États où il est au pouvoir, notamment Tripura, Assam, Uttar Pradesh. « Nous condamnons les attaques contre Abhishek et les militants de notre parti à Tripura », a-t-elle déclaré.

Récemment, Abhishek Banerjee, le député de TMC et le neveu de Banerjee et d’autres travailleurs de TMC auraient été attaqués par les travailleurs du BJP lors de deux incidents distincts lors de leur visite à Tripura.

Samedi, deux jeunes leaders du TMC, Sudip Raha et Jaya Dutta, ont été blessés lors d’une attaque qui aurait été perpétrée par des partisans du BJP. Ils campaient à Tripura pour des activités d’organisation.

Le 2 août, le véhicule d’Abhishek Banerjee a été attaqué alors qu’il allait prier au temple Tripurasundari dans le quartier Gomati de Tripura.

Le porte-parole de TMC, Debangshu Bhattacharya, a également dénoncé le BJP, affirmant que l’attaque reflétait le désespoir du BJP, car il avait ressenti une défaite lors des sondages de l’Assemblée de 2023. Il a également affirmé que des armes mortelles comme des bâtons et des pierres avaient été utilisées dans l’attaque contre les travailleurs de TMC.

Tripura TMC a affirmé que certains FIR avaient également été déposés contre certains travailleurs de TMC.

Abhishek Banerjee a tweeté hier que la libération sous caution avait été accordée à tous les travailleurs de TMC qui ont été arrêtés à Tripura et qu’il les emmenait à Calcutta car ils ont subi des blessures graves et ont réclamé le refus de soins médicaux par le gouvernement de Tripura.

Il a défié Biplab Deb en disant que le CM peut continuer d’essayer mais que toutes ses ressources seront insuffisantes. Il a déclaré que l’attaque montre Goonda Raj du BJP dans l’État.

Cependant, le porte-parole du BJP, Nabendu Bhattacharya, a nié toute implication dans l’attaque et a déclaré que le TMC n’était pas une menace pour le BJP dans l’État.

