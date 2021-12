Mamata Banerjee aide les forces fascistes en luttant contre le Congrès : Randeep Surjewala

Surjewala a également dénoncé le Bengal CM pour avoir braconné des dirigeants du Congrès.

Le secrétaire général du Congrès et porte-parole en chef Randeep Surjewala a déclaré aujourd’hui que le ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, aidait les « forces fascistes » en luttant contre le grand vieux parti. La remarque de Surjewala est intervenue un jour après que Banerjee et TMC ont déclaré que l’alliance d’opposition UPA n’existe plus. Banerjee a également fouillé Rahul Gandhi en disant qu’il restait la plupart du temps à l’extérieur du pays.

Surjewala a déclaré qu’il y a une différence entre l’opportunisme politique et le combat du Congrès pour la vérité. Il a dit que les autres partis devraient comprendre cela. « Vous ne pouvez pas par pur opportunisme politique continuer à renforcer les forces fascistes, représentées par le RSS et le BJP, que vous prétendez combattre », a déclaré Surjewala.

Il a dit que si l’opportunisme politique peut être bon pour certains partis, le Congrès n’a jamais fait de compromis avec l’idée d’indianité, de démocratie et de fraternité, et d’article de foi.

Surjewala a également fait une fouille à Mamata Banerjee pour avoir changé de camp entre l’UPA et la NDA à plusieurs reprises dans le passé et a accusé le supremo TMC de parler différentes langues à différents moments. « Pour elle, cela peut être une opportunité politique, mais pour nous, combattre le BJP et le RSS est proche de nous », a-t-il déclaré.

Surjewala a rappelé la déclaration de Banerjee le 20 août selon laquelle toutes les forces politiques doivent s’unir pour sauver la démocratie dans le pays et cela ne serait pas possible si l’on soutient le BJP, a rapporté PTI.

Le chef du Congrès a dénoncé le TMC pour avoir combattu le Congrès à Goa et en Uttarakhand. Surjewala a également dénoncé le Bengal CM pour avoir braconné des dirigeants du Congrès. «Est-ce que Mamata ne fait pas la même chose que Modi ji. Modi ji achète des législateurs, tout comme Mamata ji. Modi ji rompt les fêtes et Mamata ji le fait aussi. L’inspiration que Mamata ji avait autrefois d’Indira Gandhi et Rajiv Gandhi, il semble qu’elle ait fait du fascisme son inspiration maintenant. J’espère qu’elle n’a pas pris le même chemin », a demandé Surjewala.

Réagissant à la déclaration de Prashant Kishor, Surjewala a déclaré que le Congrès est un parti politique qui ne réagit pas aux déclarations des consultants.

