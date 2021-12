Mamata Banerjee appelle à un Oppn uni pour vaincre le BJP, TMC dit ne conclure aucune alliance

Le Congrès de Trinamool a déclaré que le parti ne concluait aucune alliance structurée avec aucun parti, mais a souligné que l’opposition devrait se réunir sur plusieurs questions.

Le ministre en chef du Bengale occidental Trinamool, qui a récemment rencontré les dirigeants des principaux partis non-BJP, a appelé mercredi à un front d’opposition uni pour vaincre le parti du safran. Pendant ce temps, le Congrès de Trinamool a déclaré que le parti ne concluait aucune alliance structurée avec aucun parti, mais a souligné que l’opposition devrait se réunir sur plusieurs questions.

« Si tous les partis régionaux se réunissent, il sera alors facile de vaincre le Bharatiya Janata Party », a-t-elle déclaré lors d’une interaction avec des membres de la société civile à Mumbai. Elle devrait rencontrer le chef du PCN Sharad Pawar plus tard dans la journée.

Alors que la supremo de TMC n’a pas pu rencontrer le chef de Shiv Sena et le ministre en chef du Maharashtra, Uddhav Thackeray, ce dernier souffrant de problèmes de santé, elle a rencontré mardi les dirigeants de Shiv Sena, Aaditya Thackeray et Sanjay Raut.

Banerjee a clairement indiqué qu’elle souhaitait nouer des liens avec Shiv Sena et NCP. Cependant, le ministre du Maharashtra, Nawab Malik, a clairement indiqué qu’il était impossible pour l’opposition de se regrouper sous un même toit sans le Congrès.

Ses rencontres avec les dirigeants de l’opposition surviennent au milieu d’une tension dans les relations entre le TMC et le Congrès. Le Grand Old Party a récemment été mal à l’aise avec la campagne d’expansion du TMC qui l’a vu braconner ses dirigeants – de l’Assam à Goa, du Meghalaya au Bihar.

Le Congrès de Trinamool s’est ouvertement opposé au Congrès pour son prétendu échec à affronter le BJP. Il avait récemment qualifié le grand vieux parti d' »incapable et incompétent » et avait affirmé que TMC ne pouvait être blâmé pour le fait que ses dirigeants ont sauté du navire.

La relation entre les deux partis avait atteint un nouveau creux le mois dernier après que le parti de Banerjee ait creusé la défaite de Rahul Gandhi à Amethi lors des sondages Lok Sabha de 2019 et s’était demandé si le Congrès pouvait l’effacer grâce à une tendance Twitter.

Le porte-parole de TMC, « Jago Bangla », avait affirmé que c’était Banerjee, qui est également le ministre en chef du Bengale occidental, et non Rahul Gandhi, qui est devenu le visage de l’opposition contre le Premier ministre Narendra Modi.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.