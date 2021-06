Mamata Banerjee assure le soutien des agriculteurs ; demande aux États de s’unir pour former une « union »

in

Le dirigeant de l’Union de Bharatiya Kisan, Rakesh Tikait, a rencontré aujourd’hui le ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, ainsi que d’autres dirigeants agricoles au sujet de l’agitation agricole en cours contre les trois nouvelles lois agricoles. Après la réunion, Tikait a déclaré que le ministre en chef avait assuré son soutien total au mouvement. Il a déclaré que le gouvernement du Bengale occidental devrait fonctionner comme un État modèle et offrir plus d’avantages aux agriculteurs.

CM Mamata Banerjee a non seulement assuré son soutien à l’agitation des agriculteurs contre les nouvelles lois agricoles, elle a également déclaré que le passage au bulldozer des États n’est pas un bon signe pour la structure fédérale du pays. Elle a exhorté les partis d’opposition et les États à s’unir dans ce combat.

« Je veux demander à tous les partis d’opposition de s’unir pour sauver notre démocratie. Il y a beaucoup de hauts dirigeants du BJP et puis il y a beaucoup de jeunes qui ont rejoint le BJP après avoir vu Modi, ils devraient maintenant tous se rassembler et s’unir pour protester contre l’Hindoustan, les agriculteurs, les jeunes et les travailleurs. Dans la structure fédérale, il devrait y avoir une union des gouvernements des États d’une nature telle que si un État est harcelé, d’autres États se battent à leurs côtés », a déclaré Mamata Banerjee.

Elle a déclaré que TMC avait commencé son parcours à partir du mouvement Singur en faveur des agriculteurs et soutenait l’agitation en cours depuis le début. « Depuis le tout début, nous avons pleinement soutenu le mouvement des agriculteurs et nos députés se sont également joints à eux à plusieurs reprises dans leur protestation contre les lois agricoles draconiennes. Nous avons également adopté une résolution rejetant ces lois », a-t-elle déclaré.

Dès le début, nous avons pleinement soutenu le mouvement des agriculteurs et nos députés les ont également rejoints à plusieurs reprises dans leur protestation contre les #FarmLaws draconiennes. Nous avons également adopté une résolution rejetant ces lois. – @MamataOfficial pic.twitter.com/M8XGRBvbGc – All India Trinamool Congress (@AITCofficial) 9 juin 2021

Banerjee a déclaré que les industries souffrent et a exigé que toutes les lois agricoles soient retirées au plus tôt. « Les industries souffrent… Au cours des 7 derniers mois, ils (le gouvernement central) n’ont pas pris la peine de parler aux agriculteurs. J’exige que les trois lois agricoles soient retirées », a déclaré Banerjee.

Le ministre en chef du Bengale occidental a également dénoncé le gouvernement Modi à propos des problèmes de vaccin. Elle a déclaré que le Premier ministre n’avait pas besoin d’accumuler du crédit pour des vaccins gratuits, car l’argent appartient au peuple indien. Elle a dit que pas une seule roupie n’est du BJP. Banerjee a déclaré que le BJP avait promis des vaccins gratuits avant les élections du Bihar, mais plus de sept mois se sont écoulés et l’État n’a pas encore obtenu de vaccins.

Le supremo TMC a également critiqué l’imposition de la TPS sur les vaccins. “Ceux qui facturent la TPS sur le vaccin jouent avec la vie et la mort des citoyens indiens”, a déclaré Banerjee. “La TPS sur les vaccins COVID est une injustice et elle devrait être retirée”, a déclaré Banerjee, ajoutant que le Premier ministre Modi prononçait des discours de plusieurs heures mais ne parlait pas de la TPS sur les vaccins.

