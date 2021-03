Mamata Banerjee campera à Nandigram pour remporter la plus grande bataille du Bengale occidental

Le ministre en chef du Bengale occidental Mamata Banerjee

Élections au Bengale occidental 2021: La phase 1 des sondages étant terminée, l’attention s’est maintenant portée sur Nandigram, où la ministre en chef en exercice Mamata Banerjee prend son ancien lieutenant et maintenant candidat du BJP Suvendu Adhikari. Pour gagner ce que l’on appelle maintenant la plus grande bataille du Bengale, Mamata Banerjee a décidé de camper à Nandigram pour les trois prochains jours à partir de dimanche. Nandigram votera lors de la deuxième phase le 1er avril. Au cours des trois prochains jours, le chef du TMC organisera sept rassemblements dont deux tournées de présentation lundi et mardi. Aujourd’hui, la ministre en chef s’adressera à un rassemblement à Birulia, où elle s’est blessée il y a deux semaines.

Nandigram est maintenant devenu une bataille de prestige pour Mamata Banerjee et Suvendu Adhikari. Nandigram est le berceau du mouvement foncier historique qui a propulsé Mamata Banerjee au pouvoir en détrônant la gauche en 2011. Suvendu Adhikari était le visage de ce mouvement, qui faisait de lui l’un des lieutenants les plus fiables de Banerjee. Cependant, beaucoup d’eau a coulé depuis lors et maintenant, les amis sont devenus des ennemis.

Suvendu siège au député de Nandigram, où il a obtenu 67,20% des voix en 2016. Nandigram est un terrain de jeu pour Adhikari, qui est convaincu de le remporter par plus de 50 000 voix. Le TMC, quant à lui, affirme que tous ces votes obtenus par Adhikari en 2016 étaient au nom de TMC et de son chef Mamata Banerjee.

Pour Suvendu Adhikari, le ministre de l’Intérieur Amit Shah organisera un grand road show à Nandigram le 30 mars (mardi). Nandigram a 30% de votes musulmans, c’est la moyenne des votes minoritaires dans l’État. Alors que Banerjee mise fortement sur les votes minoritaires, Suvendu a ouvertement déclaré que Mamata obtiendrait exactement cela et perdrait les sondages de plus de 50 000 voix. Adhikari vient d’une famille politique, qui a un poids important dans l’est du district de Medinipur. Le segment d’assemblage Nandigram fait partie du district de Medinipur. Adhikari connaît très bien son terrain, et Mamata ne s’est jamais vraiment souciée du territoire car elle avait son commandant principal en charge de Nandigram.

Samedi, le BJP a publié une cassette audio dans laquelle Mamata Banerjee aurait appelé un dirigeant du BJP et lui a demandé son aide pour gagner Nandigram. «Vous devriez nous aider à gagner Nandigram. Ecoutez, je sais que vous avez des griefs, mais c’est principalement dû aux Adhikaris qui ne m’ont jamais permis d’entrer à Nandigram ou à East Midnapore. Je m’occuperai de tout désormais », aurait déclaré Banerjee à Pralay Pal, un responsable du BJP. Le chef du BJP, cependant, a refusé de se rallier à Mamata et a déclaré qu’il ne pouvait pas trahir les Adhikaris. «Didi, tu m’as appelé et je suis honoré. Mais je ne peux pas trahir les Adhikaris car ils sont restés à mes côtés », a-t-il été entendu dire dans le clip audio selon PTI.

Cela reflète le type d’influence de Suvendu et de sa famille dans la région, qui décidera du sort de Mamata Banerjee le 1er avril.

