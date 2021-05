Mamata Banerjee écrit au PM Modi pour lui demander d’importer rapidement les vaccins COVID-19; offre un terrain, un support à l’usine

Mamata Banerjee a déclaré qu’il existe de nombreux fabricants dans le monde et a exhorté le Premier ministre à identifier des fabricants réputés et authentiques avec l’aide de scientifiques et d’experts. (PTI)

La ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, a de nouveau écrit aujourd’hui au Premier ministre Narendra Modi au sujet de l’approvisionnement en vaccins. Dans sa lettre, elle a déclaré que l’on savait maintenant que le vaccin était le véritable antidote à la pandémie actuelle de COVID-19. «La production de vaccins dans le pays est extrêmement insuffisante et insignifiante dans le contexte des besoins massifs de la population en général. Environ 10 millions de personnes au Bengale occidental et 140 millions de personnes dans le pays ont besoin de vaccination, ici et maintenant, mais seul un pourcentage microscopique a été couvert », a déclaré Banerjee.

Elle a déclaré qu’il existe de nombreux fabricants dans le monde et a exhorté le Premier ministre à identifier des fabricants réputés et authentiques avec l’aide de scientifiques et d’experts. «… Il nous est possible dans ce pays d’importer rapidement des vaccins de ces extrémités dans les différentes parties du monde. Je vous exhorte à vous lancer dans cette entreprise sans plus tarder », a déclaré Banerjee dans la lettre.

West Bengal CM Mamata Banerjee writes to PM Narendra Modi, urging to 'speedily import vaccines' from global manufacturers She suggests PM Modi to 'encourage world & national players (vaccine manufacturers) to open up franchise operations'. pic.twitter.com/Ss2sQLX2xi — ANI (@ANI) May 12, 2021

Elle a également exprimé son souhait d’offrir un terrain et un soutien pour la fabrication de vaccins au Bengale occidental. «On pourrait envisager de bien vouloir encourager les acteurs mondiaux à ouvrir des opérations de franchise dans notre pays. Même les acteurs nationaux pourraient être inspirés à opter pour le mode franchise pour la production en vrac de vaccins. Nous, au Bengale occidental, sommes prêts à fournir des terrains et un soutien pour toute opération de fabrication / franchise pour la fabrication de vaccins authentiques », a déclaré Benerjee.

Auparavant, Banerjee avait écrit au PM Modi le 5 mai pour l’exhorter à fournir une vaccination gratuite à tous les Indiens. Elle avait également demandé au Centre d’augmenter son quota d’oxygène médical.

Le gouvernement du centre a été confronté à des attaques de la part de l’opposition au sujet de sa politique en matière de vaccins. Divers dirigeants, dont Delhi CM Arvind Kejriwal et les dirigeants du Congrès Rahul et Sonia Gandhi, ont écrit au Premier ministre dans le passé au sujet de la gestion du COVID-19.

