Mamata Banerjee écrit maintenant au PM Modi au sujet de l’approvisionnement des usines PSA au Bengale occidental

Mamata Banerjee a demandé au PM de fixer les priorités, les agences d’exécution et les quotas «justement, équitablement et rapidement.

La ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, a écrit aujourd’hui au Premier ministre Narendra Modi pour s’enquérir du décaissement des usines d’adsorption par oscillation de pression (PSA) au Bengale depuis le centre. «Vous êtes bien conscient que les usines de PSA sont destinées à permettre aux hôpitaux de produire de l’oxygène à partir de l’air dans l’environnement, et l’usine de PSA est un excellent appareil pour un hôpital aiguilletant des patients ayant un besoin urgent d’oxygène», a-t-elle déclaré lettre.

Elle a déclaré que si le Centre prévoyait de fournir des centrales PSA à l’État, l’affaire n’avait pas bien progressé. «Les priorités sont fixées et redéfinies, les agences d’exécution (DRDO, NHAI) sont réglées et non réglées, le quota pour le Bengale occidental est révisé à la baisse et à la baisse chaque jour. On nous a dit que nous aurions 70 plantes PSA, maintenant on nous dit que nous en aurons 4 dans la première phase sans aucune précision sur les plantes PSA restantes », a déclaré Mamata Banerjee.

CM Mamata Banerjee a demandé au PM de fixer les priorités, les agences d’exécution et les quotas «justement, équitablement et rapidement. «Nos propres plans d’installation PSA supplémentaires par nos agences d’État et sur la base de nos propres fonds sont perturbés en raison de l’indécision à Delhi», a-t-elle déclaré.

Elle a déclaré que la bataille contre le COVID sera gagnée grâce aux efforts coordonnés et collaboratifs de toutes les parties prenantes dans l’augmentation des infrastructures.

Banerjee avait déjà écrit au centre à deux reprises après le 2 mai, lorsque les résultats des élections au Bengale ont été annoncés. Alors que dans une lettre, elle exhortait à la vaccination universelle gratuite, dans une autre lettre, elle avait demandé au Centre d’augmenter le quota d’oxygène du Bengale.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.