Mamata Banerjee est devenu leader national en raison du Congrès : Adhir Ranjan Chowdhury

Cela survient au milieu de la lutte en cours entre le TMC et le Congrès face à l’opposition.

Le député du Congrès et chef de l’opposition à Lok Sabha Adhir Ranjan Chowdhury a déclaré aujourd’hui que le président du Congrès de Trinamool et ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, n’était devenu un leader national que grâce au Congrès. Il a ajouté que Banerjee aidait le BJP et pensait à tort que le Congrès ne serait pas en mesure de bien performer à Goa.

«Mamata Banerjee étend toute sa coopération au BJP. Elle est devenue une dirigeante nationale par la grâce du Parti du Congrès… Elle a cette idée fausse que le Congrès ne se produira pas à Goa », a déclaré Chowdhury.

Cela survient au milieu de la lutte en cours entre le TMC et le Congrès face à l’opposition. Récemment, Mamata Banerjee a rencontré le chef de Shiv Sena, Sanjay Raut, et le président du NCP, Sharad Pawar, à Mumbai dans le but de former une alliance d’opposition anti-BJP sans le Congrès. Cependant, Raut a clairement indiqué qu’ils voulaient que le Congrès dirige l’alliance.

L’ancien ministre syndical P Chidambaram a également réitéré que le Congrès devrait prendre l’initiative de rassembler tous les partis de l’UPA. « Sanjay Raut a fait une déclaration responsable selon laquelle nous avons besoin d’une opposition non-BJP dans le pays et le Congrès doit prendre l’initiative de rassembler tous les partis de l’UPA… Mamata Banerjee a une approche différente, nous avons une approche différente, ce sera bon pour le pays si les deux approches peuvent converger », a déclaré Chidambaram.

TMC a annoncé qu’elle participerait aux élections de l’assemblée de Goa qui se tiendront au début de l’année prochaine. Alors que le TMC voulait s’allier avec les partis régionaux de Goa comme le GFP et le MGP, le Goa Forward Party (GFP) a choisi de s’associer au Congrès, une décision qui a irrité le Trinamool. Le TMC a ensuite signé un pacte avec le Maharashtrawadi Gomantak Party (MGP) pour les urnes. Avec l’AAP également dans la mêlée, tout devrait être une bataille à quatre coins à Goa entre le BJP, l’UPA, le TMC-MGP et l’AAP.

