Mamata Banerjee News, Bengale occidental Dernières nouvelles, Élection de Bhowanipore 2021: Sobhandeb Chattopadhyay démissionne, Banerjee conteste par sondage

La ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, qui a contesté les élections à l’Assemblée contre Suvendu Adhikari de Nandigram et a perdu, retourne à son siège traditionnel Bhabanipur ou Bhowanipore. Puisque Banerjee n’a pas été élue à l’assemblée législative, elle doit contester le vote par scrutin ou se faire élire par le biais du Conseil législatif que son cabinet travaille à mettre en place. Mamata Banerjee doit être réélue à l’assemblée dans les six mois pour conserver la présidence du ministre en chef.

Le ministre du Bengale occidental et chef vétéran du TMC, Sobhandeb Chattopadhyay, a contesté depuis le siège de l’Assemblée de Bhabanipur et a gagné en battant Rudranil Ghosh du BJP. Chattopadhyay a démissionné aujourd’hui de son siège, le quittant pour Banerjee.

Parlant de sa démission, il a dit que c’était une décision du parti. «CM Mamata Banerjee avait gagné deux fois de Bhawanipore. Tous les chefs de parti ont discuté et quand j’ai entendu qu’elle voulait contester d’ici, j’ai pensé que je devais quitter mon siège. Il n’y a aucune pression sur moi. Personne d’autre n’ose diriger un gouvernement. Je lui ai parlé et lui ai dit que c’était son siège et que je ne faisais que le protéger », a déclaré Sobhandeb Chattopadhyay.

Chattopadhyay a reçu le ministère de l’Agriculture dans le cabinet de Mamata Banerjee. Le politicien septuagénaire est susceptible de se présenter depuis le siège de Khardah, où un scrutin partiel a été nécessaire après la mort de Kajal Sinha de TMC.

Mamata Banerjee avait perdu Nandigram par 1956 voix. L’ancienne dirigeante du TMC, Suvendu Adhikari, qui avait rejoint le BJP l’année dernière, était devenue une tueuse géante en donnant à Banerjee la deuxième défaite de sa carrière politique.

Malgré une campagne à indice d’octane élevé, le BJP n’a pu remporter que 77 sièges tandis que le TMC de Banerjee a remporté 213 sièges, obtenant une majorité écrasante. L’assemblée du Bengale occidental compte 294 sièges dont 292 sont allés aux urnes. Désormais, la commission électorale devra organiser des scrutins partiels dans les circonscriptions des assemblées de Shamsherganj, Jangipur et Khardaha.

