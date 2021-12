Mamata Banerjee rencontrera Sharad Pawar aujourd’hui ; Sanjay Raut dit qu’une opposition unie est nécessaire pour combattre le BJP

Banerjee a rencontré hier les dirigeants de Shiv Sena Aaditya Thackeray et Sanjay Raut à Mumbai.

Le ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, doit rencontrer le chef du Parti du Congrès nationaliste Sharad Pawar à Mumbai aujourd’hui. Avant la rencontre de haut niveau, le député de Shiv Sena, Sanjay Raut, a déclaré que Banerjee faire appel à Pawar était un gros problème et que quelque chose de bien sortirait de la réunion. » La rencontre de Mamata Banerjee avec Sharad Pawar est une grande chose. Sharad Pawar est le leader le plus grand et le plus expérimenté de cette époque. S’il la guide et qu’une discussion a lieu, alors sûrement quelque chose de bon en sortira. Nous devons tous nous unir et nous battre (BJP) », a déclaré Sanjay Raut.

Banerjee a rencontré hier les dirigeants de Shiv Sena Aaditya Thackeray et Sanjay Raut à Mumbai. Banerjee, en visite au Maharashtra, devait rencontrer le ministre en chef Uddhav Thackeray plus tôt, mais a rencontré son fils Aaditya en raison de la mauvaise santé du CM. La réunion est considérée comme faisant partie d’une campagne de sensibilisation du TMC pour former une opposition unie contre le BJP.

Banerjee a visité hier le temple Siddhi Vinayak et a également rendu hommage au mémorial de l’agent de police Tukaram Ombale, décédé en combattant des terroristes lors de l’attaque terroriste de Bombay en 2008.

Après sa victoire écrasante au Bengale occidental plus tôt cette année contre un BJP agressif, le TMC s’efforce de faire sentir sa présence dans toute l’Inde. Banerjee a fait le tour des États membres du scrutin pour faire du TMC un parti national et une alternative au BJP.

Le BJP, cependant, a déclaré que les tentatives du CM du Bengale occidental pour étendre l’empreinte nationale du TMC n’avaient pas été bien accueillies par la population du Bengale. « Qui est avec Mamata Banerjee ? Elle vient de se rendre au Maharashtra, c’est une bonne chose, elle a besoin d’une chance de se laver des péchés de la violence et des meurtres qui se produisent au Bengale. Je ne pense pas qu’elle y trouvera de grands leaders. Tous les grands dirigeants ont gardé leurs distances avec elle… Mamata Banerjee fait la politique de dominer tout le monde. Elle peut aller n’importe où, que ce soit Goa, Himachal ou Uttar Pradesh, mais elle n’obtiendra rien. Les habitants du Bengale ne sont pas satisfaits des efforts déployés pour répandre le TMC à travers le pays en pillant le Bengale », a déclaré le vice-président national du BJP, Dilip Ghosh.

Rappelons que le TMC, qui se présente comme le principal parti d’opposition au niveau national, a déjà annoncé qu’il se présenterait aux prochaines élections à Goa. À Meghalaya, le parti a réussi à faire en sorte que 12 députés du Congrès, dont l’ancien CM Mukul Sangma, rejoignent le TMC et deviennent le principal parti d’opposition de l’État.

