Mamata Banerjee revendique le crédit pour l’installation de traitement du cancer inaugurée par PM Modi aujourd’hui ; Le BJP répond

Le ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, a prononcé un discours agressif en présence du Premier ministre Narendra Modi lors d’un programme virtuel où le Premier ministre a inauguré le deuxième campus du Chittaranjan National Cancer Institute (CNCI). Invitée à prendre la parole après le discours d’ouverture du ministre de la Santé de l’Union Mansukh Mandaviya, Banerjee a également affirmé qu’elle avait déjà inauguré le deuxième campus lors de la deuxième vague de la pandémie de COVID-19.

« Merci à l’ancre, au moins tu as oublié mon titre aussi. C’est bon. Ou vous êtes devenu nerveux. J’ai participé à ce programme pour le premier ministre parce qu’il inaugure virtuellement ce projet. L’honorable ministre de la Santé m’a appelé deux fois……Le premier ministre lui-même s’est intéressé à ce programme. Je veux lui dire pour sa connaissance que nous avons déjà inauguré ce (deuxième campus du CNCI). Comment avons-nous fait cela? Quand il y avait COVID et que nous avions besoin d’un centre de soins COVID, et j’ai vu que l’hôpital de Chittaranjan était rattaché au gouvernement de l’État, et nous l’avons converti en centre de soins COVID et cela nous a beaucoup aidés. Le Premier ministre sera heureux de savoir que nous contribuons également à 25 pour cent du coût du fonds de l’État », a-t-elle affirmé.

Réagissant aux remarques du CM, le chef du BJP, Amit Malviya, a déclaré que Banerjee devrait comprendre la différence entre un centre Covid et un hôpital de cancérologie. Il a déclaré que le CM du Bengale occidental était dans une confrontation inutile avec le Centre.

«Mamata Banerjee est incorrigible. Nonobstant le fait qu’elle soit sur la voie d’une confrontation constante et inutile, elle doit se rendre compte qu’inaugurer un bâtiment en tant qu’installation Covid n’est PAS la même chose qu’inaugurer une installation de cancérologie dans un hôpital. Imaginez ce que le Bengale doit souffrir ! dit Malviya.

Le centre de soins tertiaires contre le cancer de 400 lits a été construit pour un coût de Rs 534 crore.

