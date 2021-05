Mamata écrit à PM pour une augmentation de l’approvisionnement en oxygène médical

Elle a déclaré que le département de la santé avait estimé que les besoins en oxygène augmenteraient jusqu’à 550 tonnes par jour dans un délai de cinq à sept jours.

Le Bengale occidental a commencé à manquer d’oxygène pour traiter les patients atteints de Covid-19 avec l’augmentation du nombre de cas, bien que jusqu’au début de la semaine dernière, les approvisionnements aient été supérieurs à la demande. La ministre en chef Mamata Banerjee a déclaré aux journalistes vendredi que la demande en oxygène avait grimpé jusqu’à 470 tonnes par jour au cours des dernières 24 heures, tandis que l’État recevait 307 tonnes par jour.

«J’ai écrit au Premier ministre Narendra Modi pour demander une augmentation des approvisionnements en oxygène de l’État. Le secrétaire d’État à la santé a déjà abordé la question avec le secrétaire à la santé de l’Union, et nous cherchons à obtenir plus de fournitures pour l’État », a déclaré Banerjee.

Elle a déclaré que le département de la santé avait estimé que les besoins en oxygène augmenteraient jusqu’à 550 tonnes par jour dans un délai de cinq à sept jours.

Après avoir prêté serment en tant que ministre en chef pour son troisième mandat jeudi, Banerjee a rencontré des responsables pour élaborer un plan d’action pour la gestion de Covid-19.

Au début de la semaine dernière, le département de la santé de l’État avait déclaré que le Bengale occidental n’avait pas de crise d’oxygène de l’oxygène puisque la production était plus que la demande. Au 26 avril, les besoins en oxygène du Bengale occidental étaient de 223 tonnes par jour, alors que la production était de 457 tonnes par jour, à l’exclusion de l’oxygène produit dans les CPSU de l’acier comme Durgapur et Burnpur.

L’oxygène des deux CPSU en acier a été fourni à travers le pays. Jusqu’au 5 mai, quatre express d’oxygène ont été chargés pour fournir des endroits autres que le Bengale occidental. Alors que le dernier express d’oxygène chargé de Durgapur le 5 mai a transporté 120 tonnes dans six conteneurs, pendant tout le mois d’avril, les unités de Durgapur et Burnpur de SAIL ont fourni 2 220 tonnes d’oxygène, selon un communiqué de SAIL.

Bien que Banerjee n’ait pas demandé au Centre de conserver l’oxygène produit à Durgapur et Burnpur pour l’État, «elle a le pouvoir d’empêcher l’oxygène de sortir de l’État à la suite de l’augmentation du nombre de cas de Covid», a déclaré un responsable du département de la santé de l’État. mentionné.

Le département a signalé 1 961 nouveaux cas de Covid-19 vendredi. L’État a enregistré 2,34.162 nouveaux cas entre le 23 avril et le 6 mai.

