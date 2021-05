‘Mamma Mia’: Mon mon, comment pourrions-nous résister à ABBA?

En 1976, ABBA se développaient dans toutes les directions, et sur le Billboard Hot 100 du 22 mai, ils ont franchi une nouvelle étape sur le marché américain. Comme Ailes s’est envolé au n ° 1 avec «Silly Love Songs», le Top 10 mettait en vedette Henry Gross chantant le sublime «Shannon» et le monde de Dorothy Moore tournant «Misty Blue». Pendant ce temps, le quatuor suédois «Mamma Mia» a fait ses débuts dans les charts au n ° 83.

Comme ils l’avaient fait dans de nombreux pays, ABBA avait atteint le Top 10 en Amérique avec leur Fracas de l’Eurovision «Waterloo» en 1974, puis l’a suivi avec une apparition dans le Top 30 pour «Honey, Honey». L’année suivante, ils ont atteint le n ° 15 avec «SOS» (qui, comme tous les bons amateurs de cartes le savent, est le seul hit américain sur lequel le titre et l’artiste sont des palindromes).

Un arc tardif

Le n ° 15 était également la position de pointe aux États-Unis pour «Je fais, je fais, je fais, je fais, je fais». C’était dans sa 15e et dernière semaine sur le palmarès alors que «Mamma Mia» prenait sa révérence, plus d’un an après sa première apparition sur l’album ABBA. La chanson, écrite par Benny Andersson et Björn Ulvaeus avec le manager du groupe Stig Anderson, est sorti en single dans certains territoires en septembre 1975. Début 1976, il était en tête des charts britanniques, remplaçant reinede “Rhapsodie bohémienne.”

Après sa sortie tardive aux États-Unis et depuis son début modeste, «Mamma Mia» a bondi de 20 places lors de sa deuxième semaine de classement là-bas et est entrée dans le Top 40 dans sa cinquième. Il s’est essoufflé au n ° 32 dans la semaine du bicentenaire américain, mais avec le temps, bien sûr, la chanson est devenue l’une des chansons les plus reconnues d’ABBA. À tel point qu’il est devenu le titre de la comédie musicale et, par la suite, des films inspirés de leur formidable catalogue. Il n’y avait aucun ABBA résistant.

Achetez ou diffusez en streaming l'ensemble en vinyle doré 2LP en édition limitée de Gold: Greatest Hits d'ABBA.

