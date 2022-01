Mammana, le joueur qui a dribblé jusqu’au suicide

01/08/2022 à 06:30 CET

Le football argentin a une triste histoire de footballeurs et d’anciens footballeurs qui se sont suicidés, à cause de la dépression, de l’incapacité d’exprimer leurs problèmes ou de l’incapacité de faire face à des problèmes familiaux ou à des blessures graves. Pour cette raison, la confession de EManuel Mammana Il a de nouveau fait sensation et a soulevé la question de l’importance du travail des spécialistes de la psychologie dans les clubs de football.

Mammana Il est sur le point de nouer un nouveau lien avec River Plate, après avoir joué en Europe ces cinq dernières années. Son laissez-passer appartient au Zenit de Russie mais est prêté à Sotchi. Chez les Millionnaires, il suscite de grandes attentes puisqu’il est un joueur formé à domicile, et l’un des meilleurs défenseurs que le football argentin ait produit ces dernières années.

Mais ce qui a fait un impact dans son pays, ce n’est pas la nouvelle de son retour, mais les aveux du défenseur de 25 ans : Mammana Il a déclaré dans une interview qu’à l’âge de 15 ans, il avait sauté sur la voie ferrée pour se suicider.

« Tous ceux qui ont perdu leurs parents savent à quel point c’est difficile. Et quand mon père est décédé, j’ai eu envie de me suicider, j’étais sur le point de faire quelque chose de fou. Me jeter sur les rails parce que je ne voulais plus vivre. Et une personne m’a attrapé par la chemise et m’a tiré en arrière et m’a sauvé la vie& rdquor;, a-t-il confié dans une interview à Radio La Rouge.

Lorsqu’il a pensé à se suicider, il avait déjà perdu sa mère. Avec son père et ses frères, ils traversaient une situation économique difficile dans laquelle ils avaient faim. « Je voulais tout lâcher. J’ai même pensé à arrêter le football. Je voulais me suicider pas une fois, deux fois & rdquor ;.

Emanuel est arrivé dans les divisions de River Plate alors qu’il n’avait que huit ans. « À un moment donné, j’ai dû aller vivre pendant près de trois ans à la pension de River parce que chez nous, nous n’avions pas d’argent pour aller nous entraîner ou acheter de la nourriture & mldr; C’est pourquoi grâce à River je suis ce que je suis& rdquor;, a-t-il avoué. Après la mort de ses parents, et en tentant de se suicider, il a demandé du soutien au club Millionaire, et avec l’aide des dirigeants, de ses entraîneurs et de ses coéquipiers, il est allé de l’avant et a pu réorienter sa vie. «Je me sentais tellement triste & mldr; Mais j’ai aussi réalisé que j’avais tellement lutté que je devais réaliser le rêve de mon père », a-t-il déclaré.

Mais cette dure expérience l’a renforcé et a redéfini sa vie à tel point qu’il a même développé un projet de solidarité pour soutenir les enfants pauvres de Merlo, où il est né. Là, je crée «Je veux jouer», avec un complexe de terrains de football pour aider les enfants à faible revenu de la région à jouer au football. Et dans lequel il organise également des jeux caritatifs pour récolter des fonds à différentes fins pour les garçons de la région.

« Enfant, j’ai toujours rêvé d’avoir mes propres courts. C’était difficile pour moi jusqu’à ce que mon beau-père me dise que je pouvais m’occuper d’eux avec mon beau-frère. Et la solidarité était quelque chose qui m’a toujours traversé l’esprit. Enfant, je n’avais rien. Je n’ai pas passé un bon moment. Mon père m’a appris que quand on a beaucoup, il faut aider ceux qui ont moins. Personne ne nous a aidés. Et aujourd’hui je peux aider& rdquor;, a-t-il déclaré lorsqu’il a ouvert le complexe à Diario Olé.