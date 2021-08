Mammootty et Mohanlal reçoivent le golden visa des Emirats Arabes Unis ; qu’est-ce que le visa d’or des EAU, d’autres qui l’ont reçu

Le duo a reçu le Golden Visa du gouvernement des Émirats arabes unis et leur a été remis par les représentants du gouvernement le 23 août (Photo : Mohanlal et Mammootty/FB)

Mammootty et Mohanlal, superstars du malayalam, ont reçu cette fois le visa d’or des EAU. Les acteurs ont annoncé la nouvelle à leurs fans sur leur compte Twitter lundi soir. Le duo a partagé des photos d’eux-mêmes avec le visa sur leurs comptes de réseaux sociaux.

S’adressant à Twitter, Mammootty a exprimé sa sincère gratitude à SE Mohammed Ali Al Shorafa Al Hammadi pour l’attribution du Golden Visa des EAU. D’autre part, Mohanlal a également partagé la photo sur Twitter et a exprimé ses sincères remerciements à SE Mohamed Ali Al Shorafa Al Hammadi pour avoir accordé le Golden Visa des EAU.

Ma sincère gratitude à SE Mohammed Ali Al Shorafa Al Hammadi pour mon Golden Visa EAU ! Un grand merci à mon frère @Yusuffali_MA pour avoir aidé à rendre cela possible.@AbuDhabiDED pic.twitter.com/ft8pbsjtyS – Mammootty (@mammukka) 23 août 2021

Les superstars malayalam Mohanlal et Mammootty sont actuellement à Dubaï. Le duo a reçu le Golden Visa du gouvernement des Émirats arabes unis et leur a été remis par les représentants du gouvernement le 23 août.

Mes remerciements à SE Mohamed Ali Al Shorafa Al Hammadi pour m’avoir accordé le Golden Visa pour les Emirats Arabes Unis. Suis en effet honoré. Ma gratitude va également à M. @Yusuffali_MA pour avoir facilité cela.@AbuDhabiDED pic.twitter.com/Wo5Jd8AaJX – Mohanlal (@Mohanlal) 23 août 2021

Tout sur le golden visa des Emirats Arabes Unis

Les Émirats arabes unis (EAU) ont introduit ce nouveau système de visas de résidence de longue durée en 2019. Cela permet aux étrangers de rester, d’étudier et de travailler dans le pays sans avoir besoin d’un sponsor national avec un contrôle/propriété à 100 % de l’entreprise. L’amendement de 2019 a été introduit pour couvrir les pertes économiques causées par COVID dans le pays. Cela a attiré de nouveaux résidents étrangers à vivre dans la ville. Ce système Golden Visa offre une résidence à long terme, disons 5 à 10 ans. Il est particulièrement accessible aux entrepreneurs, aux investisseurs, aux personnes dotées de talents exceptionnels, tels que les chercheurs, les professionnels, les scientifiques et les étudiants dotés d’un milieu universitaire exceptionnel.

Comment pouvez-vous postuler

Les candidats intéressés et souhaitant demander le Golden Visa peuvent se rendre sur le site officiel de l’Autorité fédérale de l’identité et de la citoyenneté – ICA (l’eChannel pour la résidence et la citoyenneté), ou la Direction générale de la résidence et des étrangers (GDRFA ) qui travaillent en étroite collaboration avec le ministère. Les candidats sont tenus de soumettre les documents requis et d’être disposés à déménager dans le pays (UAS) conformément à leurs plans d’affaires/entreprises.

Célébrités indiennes qui ont le golden visa

Le célèbre Sanjay Dutt de Bollywood avait également reçu le visa d’or plus tôt cette année le 26 mai. L’acteur a utilisé son compte Twitter sur les réseaux sociaux pour partager la nouvelle avec les fans. Partageant des photos tenant un passeport doré avec un visa doré, l’acteur a remercié le gouvernement des Émirats arabes unis pour lui avoir accordé le visa.

Honoré d’avoir reçu un Golden Visa pour les Emirats Arabes Unis en présence du Major Général Mohammed Al Marri, Directeur Général de @GDRFADUBAI. Le remerciant avec le @uaegov pour cet honneur. Merci également à M. Hamad Obaidalla, COO de @flydubai pour son soutien ???????? pic.twitter.com/b2Qvo1Bvlc – Sanjay Dutt (@duttsanjay) 26 mai 2021

La joueuse de tennis indienne Sania Mirza a également obtenu le Dubai Golden Visa plus tôt cette année en juillet. Cela a permis à Sania et à son mari Shoaib Malik, une résidence de 10 ans aux Emirats Arabes Unis. Sania Mirza est la troisième personnalité indienne à rejoindre la liste après Shahrukh Khan et Sanjay Dutt. Cristiano Ronaldo, Paul Pogba et Novak Djokovic sont quelques-unes des personnalités sportives internationales célèbres qui ont reçu le Golden Visa des EAU.

