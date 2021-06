Mammoth Wvh de Wolfgang Van Halen annonce des émissions en tête d’affiche aux États-Unis

Mammouth WVH, le projet solo de Wolfgang Van Halen, a annoncé sept concerts en tête d’affiche, qui devraient avoir lieu entre les dates du groupe en tant que première partie de GUNS N’ ROSES.

Mammouth WVHLe premier concert en tête d’affiche aura lieu le 7 août à la House Of Blues de Cleveland, Ohio. Supplémentaire Mammouth WVH des performances en solo auront lieu à Seattle, Washington; Tucson, Arizona ; Austin, Texas ; Cincinnati, Ohio ; Louisville, Kentucky ; et Orlando, Floride.

Mammouth WVHtournée avec GUNS N’ ROSES débutera le 31 juillet au Hersheypark Stadium et se terminera début octobre avec une course de deux nuits au Hard Rock Live Arena à Hollywood, en Floride.

Mammouth WVHla programmation de tournée de s comprendra Wolfgang à la guitare et au chant, Franck Sidoris (SLASH AVEC MYLES KENNEDY ET LES CONSPIRATEURS) à la guitare, Jon Jourdan à la guitare et au chant, Garrett Whitlock (TREMONTI) à la batterie, et Ronnie Ficarro à la basse.

Mammouth WVHLe premier album éponyme est sorti le 11 juin via Groupe de musique Explorer1/Enregistrements EX1.

Wolfgang, qui a rejoint son père en VAN HALEN pour la tournée de retrouvailles du groupe en 2007 avec le chanteur David Lee Roth, remplaçant Michel Antoine, récemment dit Raul Amador du Bass Musician Magazine sur le fait qu’il jouait de tous les instruments sur “Mammouth WVH”: “Je pense que ça va être un peu une surprise pour les gens qui pensent que je ne joue que de la basse. J’ai commencé à écrire de la musique à ma façon en 2013, après le deuxième VAN HALEN visiter. je me suis enseigné Logique [recording software]. J’en savais assez pour réaliser une idée sur mon propre ordinateur, alors j’écrivais en quelque sorte. Et puis je suis rentré en studio en 2015 avec mon producteur, Elvis Baskette, et ingénieur, Jef Moll. Et entre nous trois, au cours des deux années suivantes, nous avons enregistré un tas de chansons. Et puis je suis reparti en tournée avec VAN HALEN. Et puis je suis revenu, et j’avais écrit un tas de chansons en tournée, et donc nous avons enregistré encore plus. Nous avons donc continué à enregistrer de plus en plus de chansons jusqu’à ce que nous finissions par terminer en juillet 2018. Donc, oui, cela a pris du temps. [Laughs]”

Wolfgang a également parlé de son approche lyrique sur le Mammouth WVH album, en disant: “Je pense que les paroles étaient une nouvelle opportunité pour moi de transmettre une sorte d’émotion au-delà de la performance, donc je suis sûr que je me suis penché un peu plus à cet égard. Parce que jouer tout seul – normalement quand vous jouez sur quelque chose, vous voulez presque montrer un peu plus, parce que c’est, comme, “C’est ma seule opportunité, parce que je joue juste de la basse ou de la guitare” ou quoi que ce soit. jouez à tout, si vous [went crazy] sur tous les instruments, ce serait juste ridicule. Donc, le défi et le plaisir que j’en ai retirés étaient d’essayer de construire de bonnes chansons, juste pour ce qui profiterait à la chanson. Parce que j’ai l’impression que beaucoup de musiciens se disent : ‘Que puis-je faire pour que je puisse le montrer plus tard et me dire ‘Écoutez-moi. Tu vois ce que j’ai fait ?” Mais avec ça, c’est, comme, que puis-je faire pour l’amélioration de la chanson dans tous ses aspects. Donc, oui, c’était une petite chose amusante à faire, avec des émotions et des jeux, des paroles, des voix et des trucs comme ça.”

Novembre dernier, Wolfgang a confirmé qu’il avait demandé à son père la permission d’utiliser le Mammouth WVH nom du groupe pour son projet solo. Mammouth WVH est un clin d’œil à l’histoire familiale – Eddie et Alex Van Halenle groupe s’appelait MAMMOUTH lorsque Roth l’a rejoint pour la première fois en 1974.

Mammouth WVH des dates de tournée:

31 juillet – Hershey, PA @ Hersheypark Stadium^



03 août – Boston, MA @ Fenway Park^



05 août – East Rutherford, NJ @ MetLife Stadium^



07 août – Cleveland, OH @ House of Blues*



08 août – Détroit, MI @ Comerica Park^



11 août – Fargo, ND @ FargoDome^



13 août – Missoula, MT @ Washington-Grizzly Stadium^



16 août – Commerce City, CO @ DICK’S Sporting Goods Park^



19 août – Los Angeles, CA @ Banc of California Stadium^



22 août – Portland, OR @ Moda Center^



23 août – Seattle, WA @ The Neptune*



25 août – San Jose, CA @ SAP Center à San Jose^



27 août – Las Vegas, NV @ Allegant Stadium^



29 août – Tuscon, AZ @ Rialto Theatre*



30 août – Phoenix, AX @ Phoenix Suns Arena^



01 septembre – Dallas, Texas @ American Airlines Center^



02 septembre – Austin, Texas @ Emo’s*



04 septembre – Houston, TX @ Cynthia Woods Mitchell Pavilion, Buzzfest de KTBZ (festival)



05 sept. – Dallas, TX @ Dos Equis Pavilion, KEGL BFD 2021 (festival)



08 septembre – Indianapolis, IN @ Lucas Oil Stadium^



09 septembre – Cincinnati, OH @ Bogarts*



11 septembre – Atlantic City, NJ @ Hard Rock Live à Etess Arena^



12 septembre – Atlantic City, NJ @ Hard Rock Live à Etess Arena^



14 septembre – Louisville, KY @ Mercury Ballroom*



16 septembre – Chicago, Illinois @ Wrigley Field^



17 septembre – Minneapolis, MN @ Target Center, réunion de famille KXXR (festival)*



18 septembre – Milwaukee, WI @ American Family Insurance Amphitheatre | Summerfest (festival)^



21 septembre – St. Paul, MN @ Xcel Energy Center^



23 septembre – Columbus, OH @ Schottenstein Center^



25 septembre – Camden, New Jersey @ [email protected] Pavillon, WWMMR MMR*B*Q (festival)*



26 septembre – Baltimore, MD @ Royal Bank Arena^



29 septembre – Raleigh, Caroline du Nord @ PNC Arena^



01 octobre – Orlando, Floride @ The Plaza Live*



02 octobre – Hollywood, Floride @ Hard Rock Hotel^



03 octobre – Hollywood, Floride @ Hard Rock Hotel^

* Solo Mammouth WVH Rendez-vous



^ Mammouth WVH justificatif GUNS N’ ROSES