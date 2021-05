Mammoth Wvh de Wolfgang Van Halen publie une vidéo lyrique pour ‘Mammoth’

Wolfgang Van Halen a publié la vidéo lyrique officielle de la chanson “Mammouth” de son groupe solo, MAMMOTH WVH. La piste apparaîtra sur MAMMOTH WVHLe premier album éponyme de., prévu le 11 juin via Groupe de musique Explorer1/Enregistrements EX1.

“Mammouth” est la sixième chanson à sortir du prochain album. La piste est disponible via tous les fournisseurs de services numériques aujourd’hui, et les fans qui pré-commandent le disque numériquement recevront un téléchargement instantané de la chanson avec la version précédente. “Distance”, “C’est ta faute”, “Ne reculez pas”, “Réfléchir” et “Ressentir”.

La vidéo pour “Ne reculez pas” a atteint plus d’un million de vues la semaine de sa sortie. Il met en valeur Wolfgang Van Halen interpréter la chanson sur tous les instruments – quelque chose qu’il a fait tout au long du premier album. Cela illustre également son côté léger que les fans qui le suivent sur les réseaux sociaux ont déjà expérimenté.

Ecrire toutes les chansons et interpréter toute l’instrumentation et le chant du premier album, Wolfgang Van Halen a entrepris d’établir sa propre identité musicale. Du riff de guitare d’ouverture à bascule sur l’ouverture de l’album «M. Ed» à la basse de conduite et à la batterie sur l’album plus proche “Pierre”, MAMMOTH WVH présente les diverses influences musicales qui ont inspiré Wolfgang. Des chansons comme “Résoudre”, “La grande image” et “Réfléchir” sont tous différents sur le plan sonore mais uniques à ce MAMMOTH WVH est. MAMMOTH WVH a fait ses débuts à la télévision du premier single “Distance” en février comme une performance électrique sur “Jimmy Kimmel Live!” et un arrangement acoustique exclusif sur NBCde “Aujourd’hui”.

“Mammouth WVH” liste des pistes:

01. M. Ed



02. Horriblement droit



03. Épiphanie



04. Ne reculez pas



05. Résoudre



06. Tu seras le seul



07. Mammouth



08. Cercles



09. La grande image



dix. Réfléchir



11. C’est ta faute



12. Ressentir



13. Pierre



14. Distance (titre bonus)

“Distance” est une lettre ouverte à Wolfgangle père du légendaire VAN HALEN guitariste Eddie Van Halen, déclarant «quelle que soit la distance, je serai avec vous». La vidéo de la chanson est créée à partir d’une collection de films familiaux à travers les années et offre un regard intérieur sur l’une des personnalités les plus remarquables de la musique. Chroniquant la famille au fil des ans, la vidéo se termine par un message vocal touchant laissé par Eddie à son fils.

Novembre dernier, Wolfgang a confirmé qu’il avait demandé à son père la permission d’utiliser le MAMMOTH WVH nom du groupe pour son projet solo. MAMMOTH WVH est un clin d’œil à l’histoire de la famille – Eddie et Alex Van HalenLe groupe de s’appelait MAMMOUTH quand chanteur David Lee Roth l’a rejoint pour la première fois en 1974.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de “cacher” les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).