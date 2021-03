Wolfgang Van Halen a sorti deux nouvelles chansons, « Ne reculez pas » et « Réfléchir », de son groupe solo, MAMMOTH WVH. Les deux pistes apparaîtront sur MAMMOTH WVHLe premier album éponyme de., prévu le 11 juin via Groupe de musique Explorer1/Enregistrements EX1.

MAMMOTH WVHle premier single de « Distance », a récemment atteint le n ° 1 des classements MediaBase et BDS Active Rock Radio. La chanson est un hommage à Wolfgangle père du légendaire VAN HALEN guitariste Eddie Van Halen. La piste n’était pas prévue à l’origine pour être sur MAMMOTH WVHpremier album de, mais en raison de la réponse écrasante à la vidéo qui l’accompagne, qui a été visionnée plus de quatre millions de fois sur Youtube, il a été ajouté en tant que piste bonus. Tous Wolfgangle produit de « Distance » sont donnés à L’Opus de M. Holland.

« La réponse à ‘Distance’ a été incroyablement écrasant, » Wolfgang mentionné. « L’immense soutien de tous ceux qui ont joué la chanson à la radio et de tous les fans qui ont appelé pour la demander a été plus que ce que j’aurais pu imaginer. Merci à tous ceux qui m’ont aidé à obtenir ma première chanson n ° 1. J’aimerais que Pop soit là voir ça. »

« Mammouth WVH » liste des pistes:

« Mammouth WVH » liste des pistes:

01. M. Ed



02. Horriblement droit



03. Épiphanie



04. Ne reculez pas



05. Résoudre



06. Tu seras le seul



07. Mammouth



08. Cercles



09. La grande image



dix. Réfléchir



11. C’est ta faute



12. Sentir



13. Calcul



14. Distance (titre bonus)

« Distance » est une lettre ouverte à Wolfgangson père, déclarant «quelle que soit la distance, je serai avec toi». La vidéo de la chanson est créée à partir d’une collection de films familiaux à travers les années et offre un regard intérieur sur l’une des personnalités les plus remarquables de la musique. Chroniquant la famille au fil des ans, la vidéo se termine par un message vocal touchant laissé par Eddie à son fils.

Novembre dernier, Wolfgang a confirmé qu’il avait demandé à son père la permission d’utiliser le MAMMOTH WVH nom du groupe pour son projet solo. MAMMOTH WVH est un clin d’œil à l’histoire de la famille – Eddie et Alex Van HalenLe groupe de s’appelait MAMMOUTH quand chanteur David Lee Roth l’a rejoint pour la première fois en 1974.

