Mammoth Wvh et Dirty Honey annoncent la tournée nord-américaine « Young Guns »

Deux des groupes live les plus dynamiques d’aujourd’hui, Mammouth WVH et MIEL SALE, s’associent pour présenter leur rock and roll à indice d’octane élevé lors d’une tournée nord-américaine de 30 dates en tête d’affiche. Les « Jeunes armes » la tournée commence le 21 janvier et verra les groupes alterner le créneau de clôture. La prévente des billets d’artiste débute demain à 10h locales. Le mot de passe de prévente est YOUNGGUNS ; la mise en vente générale débute le vendredi 5 novembre à 10h locales.

Mammouth WVH‘s Wolfgang Van Halen déclare : « Nous avons joué une émission en co-titre avec MIEL SALE de retour en septembre. Dès que la soirée s’est terminée, nous savions que ce serait un excellent package à emporter à travers les États-Unis. Nous ne pourrions pas être plus excités de partager la scène avec eux et d’offrir à tous les fans une soirée rock inoubliable. »

Ces deux « jeunes canons » ont passé leur été dans des tournées américaines très médiatisées – MIEL SALE avec LES CORBEILLES NOIRES et Mammouth WVH avec GUNS N’ ROSES. Avec seulement deux concerts à leur actif, Mammouth WVHl’initiation de la tournée était un baptême du feu, ouverture pour l’emblématique GUNS N’ ROSES dans les stades. A la fin de la tournée, à Hollywood, Floride, GUNS N’ ROSES amené Wolfgang Van Halen de retour sur scène pour les rejoindre en concert « Ville du paradis ».

Après avoir vendu leur tournée principale aux États-Unis en juin, MIEL SALE ont apporté leur rock’n’roll sexy et blues dans les amphithéâtres avec LES CORBEILLES NOIRES. Chanteur Marc La Belle a grandi en écoutant le CORBEILLES, donc cette tournée était vraiment un rêve devenu réalité. Gagner ceux qui étaient principalement venus voir LES CORBEILLES NOIRES, MIEL SALE a reçu des ovations debout dans la majorité des 35 spectacles de la tournée. Pas mal pour un acte d’ouverture encore percutant.

Les « Jeunes armes » la tournée soutient les premiers albums éponymes des deux artistes ; Mammouth WVH et MIEL SALE tous deux sortis plus tôt cette année. Les deux groupes ont vu leurs premiers singles — MIEL SALE‘s « Quand je serai parti » et Mammouth WVH‘s « Distance » — occuper la position #1 sur Panneau d’affichage‘s Mainstream Rock Airplay graphique. De plus, les premiers albums des deux groupes ont fait des révérences assez impressionnantes ; Mammouth WVH a fait ses débuts à la première place du palmarès des meilleurs albums rock de Billboard, et MIEL SALE — le groupe, totalement indépendant sans affiliation à un label — a revendiqué la deuxième place dans ce classement.

« Les gens qui viennent à nos concerts vont voir deux groupes qui cherchent à prouver que le rock’n’roll est définitivement bien vivant », a déclaré MIEL SALE‘s Marc La Belle. « Nous portons tous les deux le poids de cela sur nos épaules, et il y a beaucoup à prouver. »

Dates pour le « Jeunes armes » tournée sont les suivantes :

21 janvier – House of Blues, Chicago, Illinois



22 janvier – The Rave, Milwaukee, WI



24 janvier – The Bluestone, Columbus, OH



25 janvier – Royal Oak Music Theatre, Royal Oak, MI



26 janvier – The Danforth Music Hall, Toronto, OH



28 janvier – State Theatre, Portland, ME



29 janvier – Big Night Live, Boston, MA



30 janvier – The Fillmore, Philadelphie, Pennsylvanie



01 février – Webster Hall, New York, NY



02 février – Starland Ballroom, Sayreville, NJ



04 février – Rams Head Live, Baltimore, MD



05 février – The Ritz, Raleigh, Caroline du Nord



06 février – The Fillmore, Charlotte, Caroline du Nord



08 février – Marathon Music Works, Nashville, TN



09 février – Tabernacle, Atlanta, Géorgie



11 février – Hard Rock Orlando, Orlando, Floride



12 février – L’usine, Dothan, AL



15 février – The Aztec Theatre, San Antonio, TX



16 février – House of Blues, Dallas, Texas



18 février – Uptown Theatre, Kansas City, MO



20 février – Ogden Theatre, Denver, CO



21 février – The Complex, Salt Lake City, UT



22 février – Révolution, Boise, ID



24 février – Ace of Spades, Sacramento, Californie



25 février – House of Blues, Las Vegas, NV



01 mars – House of Blues, San Diego, Californie



02 mars – The Wiltern, Los Angeles, Californie



04 mars – The Marquee, Tempe, AZ



05 mars – Fantasy Casino, Indio, Californie