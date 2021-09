Mamoswine rejoint Pokémon Unite la semaine prochaine le 29 septembre

in

Image : Pokémon

Pokémon Unis a fait ses débuts sur les appareils mobiles plus tôt cette semaine – alors quelle est la prochaine étape pour le nouveau MOBA gratuit ?

La semaine prochaine, le 29 septembre, le monstre de poche de type glace/sol de génération IV, Mamoswine, rejoindra la bataille. Avant sa sortie, le compte officiel du jeu a partagé le clip suivant présentant son moveet :

Préparez-vous à geler la concurrence dans leur élan lorsque Mamoswine rejoindra #PokemonUNITE le 29 9/29 ! pic.twitter.com/e0xq7fCD7U – Pokémon UNITE (@PokemonUnite) 25 septembre 2021

Dans les dernières notes de mise à jour du début de la semaine, il a été révélé que la version mobile du jeu comptait plus de cinq millions de pré-inscriptions. En plus de cela, il y a eu plus de 9 millions de téléchargements sur la Nintendo Switch jusqu’à présent.

Allez-vous essayer Mamoswine lorsqu’il sera disponible la semaine prochaine ? Laissez un commentaire ci-dessous.