Man Beat Up Home à South Bend, Indiana: Vidéo ⋆ 10z viral

Comme on le voit sur la vidéo, un homme a défoncé le devant de la maison d’une femme de l’Indiana à l’aide d’une batte de baseball lors d’une attaque nocturne le week-end dernier.

“Un homme plus âgé est venu et a apporté une batte de baseball à la voiture de mes fiancés, à la fenêtre et à la porte d’entrée”, a déclaré un habitant de South Bend. Jade Centilli dans un rapport du WSBT vendredi.

Son alarme ne s’est pas déclenchée et l’incident ne l’a pas réveillée, a-t-elle déclaré au point de vente.

Elle et son fiancé ne connaissent pas cet individu, a-t-elle déclaré à ABC 57.

“Juste insondable”, a-t-elle déclaré. “Nous l’avons trouvé le lendemain matin lorsque nous nous sommes réveillés, avons commencé à reconstituer certaines choses lorsque nous avons vu que la vitre de la porte d’entrée était cassée et que nous avons vu le reste des dégâts.”

Comme elle l’a décrit, l’homme a brisé la voiture de ses fiancés, puis a brisé sa fenêtre et la porte d’entrée, qui avait des vitraux.

Selon Centilli, certaines personnes du quartier ont déclaré avoir cru avoir vu l’individu conduire plus tôt dans la journée.

« Il a presque heurté des coureurs », a-t-elle déclaré. “Sa camionnette est vraiment bruyante, alors les gens l’ont remarqué en train de monter et descendre Twyckenham [Driver] et Ewing [Avenue]. Il vient de passer toute la journée ici, c’est ce qu’il semble.

Les motivations de l’incident restent floues. Centilli a déclaré qu’elle avait trouvé un attirail de drogue sur le pas de sa porte.

Elle a dit qu’elle croyait que le même homme avait brisé les vitres de la voiture de son voisin.

“Des centaines, littéralement”, a déclaré ce voisin à ABC 57 à propos du montant estimé des dommages.

Pour sa part, Centilli a estimé entre 2 000 $ et 3 000 $ de dommages sur sa propriété.

L’enquête est en cours, selon la police.

[Screengrab via WSBT]

